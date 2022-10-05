Amasya Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Amasya Üniversitesi Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Amasya Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere www.amasya.edu.tr web sayfasında yer verilmiştir.

Başvuru süresi Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

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