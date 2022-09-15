Amasya Sebze ve Meyve Hali’ndeki dükkanlar satışa çıktı

Amasya Belediye Başkanlığı, sebze ve meyve halinde bulunan 60 adet dükkanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artırma ile satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İhale Birimi’nden ücretsiz olarak görülebilir. İhale 27 ve 28 Eylül 2022 tarihlerinde Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

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