Alzheimer hastası, 40 kilometre yürüyerek gittiği mahallede bulundu

Van’ın Erciş ilçesinde kaybolan 3 çocuk, 6 torunu olan Alzheimer hastası Yılmaz Çalışkan (60), 8 saat süren aramalar sonucu bulundu. Çalışkan, “Tam 40 kilometre yürüyüp, mahalleye ulaşmışım. Bu kadar yolu nasıl gittiğimi ben de bilmiyorum” dedi.

Alzheimer hastası Yılmaz Çalışkan, dün saat 15.00 sıralarında evden çıkıp, bir daha geri dönmedi. Çalışkan’a ulaşamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen polis, ilçe merkezi ile yakın mahallelerde arama yaptı.

Çevredekilerin de destek verdiği ve 8 saat süren aramalar sonucunda Çalışkan, 40 kilometre yürüyerek gittiği ilçeye bağlı Akçagedik Mahallesi’nde bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Çalışkan, çıkışta kendisini bekleyen eşi Türkan ile kızı Mahferi İnce ile kavuştu, bu sırada duygusal anlar yaşandı. Çalışkan ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.

Evden çıktıktan sonra Akçagedik Mahallesi’ne nasıl ulaştığını hatırlayamadığını söyleyen Yılmaz Çalışkan, “Tam 40 kilometre yürüyüp, mahalleye ulaşmışım. Bu kadar yolu nasıl gittiğimi ben de bilmiyorum. Beni bulup, aileme teslim eden polis ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

(DHA)