Altında sert dalgalanma yaşanırken cazibesi artmaya devam ediyor

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde Rus tarafının “Kiev ve Çernihiv’de operasyon önemli oranda azaltılacak” açıklaması piyasaların havasını değiştirdi. Petrol fiyatlarında geri çekilme yaşanırken altında sert dalgalanma görüldü.

Müzakerelerde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona erdirilebileceği yönündeki umutların artmasıyla küresel piyasalarda rahatlama görüldü.

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin son turu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin birinci ayını doldurmasının ardından dün İstanbul’da gerçekleşti. Toplantının ardından Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Fomin, “Rusya’nın Kiev ve Cherchiniv kentlerindeki askeri faaliyetlerini büyük oranda azaltılması kararı alındı” dedi.

Ukraynalı müzakereciler sundukları teklifler kapsamında, Kiev’in askeri bir ittifaka katılmamayı ve yabancı ülkelerin askeri üslerine ev sahipliği yapmamayı kabul edebileceklerini belirtti. Ancak Ukrayna bu şartları kabul etmek için NATO anlaşmasının 5. maddesinde yer alanlara benzer güvenlik garantileri istedi.

Gelen haberlerle birlikte petrol ve altın piyasalarında geri çekilme yaşanırken borsalarda toparlanma görüldü.

PETROL GERİ ÇEKİLDİ

Petrolde dün yaşanan düşüşte Çin’in corona virüsü tedbirlerini artırarak finans merkezi Şanghay’da sert kısıtlamalara gitmesi etkili olmuştu. Çin’de sert kısıtlamalar gelmesi petrol talebi yönünden endişelerin artmasına sebep oldu. Rusya ve Ukrayna müzakerelerinden gelen olumlu haberler de arz yönlü endişelerin yerini iyimserliğe bıraktı.

Dün 111 dolar seviyelerinden işlem gören petrol müzakere haberlerinin ardından 104 dolar seviyelerine çekilse de sonrasında tekrar 108 dolar seviyelerine döndü. ABD Batı Teksas Petrolü varil fiyatı 100 doların altına çekilirken Brent petrol vadeli kontratları da varil başına da 108 dolar seviyelerinden işlem gördü.

ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı da, gelen olumlu haberlerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde gerilese de sonrasında bulunduğu seviyelere geri döndü. Sabah saatlerinde spot piyasada altın 1923 dolar seviyesinden işlem görürken Kapalıçarşı’da gram altın 904 TL’den, çeyrek altın 1471 TL alış ve 1489 TL satış seviyesinden işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 5 bin 876 TL alış ve 5 bin 937 TL satış seviyelerinden işlem gördü.

Dün müzakerelerden gelen ilk haberlerle birlikte ons başına 1890 dolar seviyelerine kadar gerileyen altın sonrasında tekrar 1925 dolar seviyelerine döndü. Ancak iyimser haberler ile birlikte altın bu hafta başına göre yüzde 2 değer kaybetmiş oldu.

Buna rağmen savaş ve enflasyon endişeleri nedeniyle altına talep hâlâ yüksek. ABD’de durgunluk korkuları altının güvenli liman özelliğini olarak cazibesini artırmaya devam ediyor.

Güvenli liman olarak bilinen altın, piyasalarda risklerin artması durumunda yatırımcının sığındığı bir araç olarak görülüyor. Bu nedenle piyasalara ilişkin risklerin azalması durumu altın yatırımcılarının başka araçlara dönmesine sebep olabiliyor.