Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
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Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Altınbaş Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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