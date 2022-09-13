Altın Koza Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu

Adana’da bul yıl 29’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin açılış töreninde Orhan Kemal Emek Ödülleri, ünlü sanatçılar Zihni Göktay, Suzan Kardeş ve zafer Ayden’e verildi.

29’uncu Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin açılış töreni Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi. Açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk sinemasının ünlü isimleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı. Törenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin 12 Eylül’e denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu, böylelikle demokrasinin yanında ama darbelere karşı olduklarını gösterdiklerini söyledi. Festivalin 1696 yılında başladığını hatırlatan Karalar, biraz ara verdikten sonra 1992 yılında tekrar devam ettiğini belirterek, “3 yıldır pandemiye rağmen coşkulu, sinemaya yakışır, sinemacı kardeşlerimize, ağabeylerimize, arkadaşlarımıza yakışır, sinema şehri Adana’ya yakışır şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl maalesef 4 değerli sanatçımızı kaybettik. Yerleri doldurulamayacak sanatçılar, ruhları şad olsun. Hepsini saygıyla anıyoruz ” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahne alan Çukurova Symphonic Project, ünlü filmlerin müziklerini senfoni ile harmanladı. Daha sonra Orhan Kemal Emek Ödülleri, sahiplerini buldu. Yeşilçam’ın usta isimlerinden Zihni Göktay, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı. Makyaj, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş’e ise ödülünü Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü ve şair Ataol Behramoğlu verdi. Oyuncu Zafer Ayden’e ise DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ödülünü verdi. Festivalde yarışacak filmlerin tanıtımının da yapıldığı gecede oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, sevilen şarkılarını yorumladı. Ayrıca Olcay, Zihni Göktay’ı sahneye davet ederek birlikte ‘Lüküs Hayat’ operetinin şarkısını seslendirdi. (DHA)