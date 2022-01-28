Altın fiyatlarında Fed etkisi sürüyor: İşte son durum…

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı mesajları sonrası kasımdan bu yana görülen en keskin haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Fed’in sıkılaştırma mesajları sonrası dolar endeksinin son birkaç ayın zirvesine yükselmesinin ardından altın fiyatları son 2 ayın en düşüğünde işlem gördü.

Dolar, işlemcilerin bu yıl büyük faiz artırımları gerçekleştirileceğini fiyatlamasıyla kilit seviyeleri aşmasının ardından yedi ayın en iyi haftasını kapatmaya hazırlanıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell çarşamba günü politika toplantısının sona ermesinin ardından yaptığı konuşmada faizlerin daha önceki dönemlerde görülenden daha hızlı yükseltebileceği ihtimaline açık kapı bırakarak Fed’in bu yıl beş veya daha fazla faiz artırımı gerçekleştirebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Fed Başkanı’nın verdiği mesajlar doların diğer para birimleri ve değerli metaller karşısında değer kazanmasına neden olurken altın piyasasında geri çekilme yaşandı.

ABD’den gelen ekonomik veriler de ekonominin yaklaşık 40 yılın en büyük yıllık büyümesini gerçekleştirdiğini gösterdi. Bu veri de doların değer kazanmasında etkili oldu.

SPOT PİYASADA ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Fed etkisi sonrası altın kasımdan bu yana görülen en keskin haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1796 dolar seviyesini kaydetti. ABD Altın vadeli işlemleri de 1796 dolar seviyesinden işlem gördü. Diğer bir değerli metal olan gümüş ise ons başına 22 dolardan işlem gördü.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları, spot piyasadaki fiyatların yanında dolar/TL’deki seyri de takip ediyor.

Dolar/TL son dönemde işlem gördüğü 13,5 seviyesinden yönünü sınırlı yukarı çevirdi. Küresel satış baskısına rağmen kamu adımlarıyla yön bulan dolar/TL bu sabah saat 13,60 seviyesinin üzerinde işlem gördü.

Bununla birlikte gram altın 787 TL’den fiyatlanırken çeyrek altın 1279 TL alış ve 1300 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını ise 5 bin 117 TL alış ve 5 bin 180 TL satış fiyatıyla işlem gördü.