Altılı Muhalif İttifakı şans mı şanssızlık mı?..

Türkiye ekonomisinin gelecekteki en büyük şansı…

Birbirleriyle:

İletişim kurabilmeyi…

Uzlaşmayı…

Yardımlaşmayı…

Ve…

Paylaşmayı (Çağdaş demokrasinin dört temel unsuru) becerebilen:

Altılı muhalefet ittifakı…

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Neden mi?..

Söyleyeyim…

★

CHP bilhassa bugünkü haliyle…

“İdeolojisi olmayan” tipik bir Liberal Demokrat Sosyalist Parti…

Tam değil…

Evet ama…

Bütün iç ve dış baskılara rağmen olmaya çalışıyor…

★

Liberal demokrat sosyalist modele oldukça yaklaşmasının…

İktidar ortağı olduğunda CHP’yi…

Ekonomide:

“Girişimci ve Denetleyici Devlet” modeline yapılacak geçişte:

Etkin kılacağı kanaatindeyim…

★

Bilhassa İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partileri’ni ise:

Özel sektöre ve kamu kurumlarına (İlle de Merkez Bankası’na) Devlet müdahalesinin önüne geçebilme yetenekleri (Ve niyetleri) olduğu için:

Şans olarak görüyorum…

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Saadet Parti’ye gelince…

İslam dininin:

Devlet işlerine müdahale etmeden…

İnananlarla Allah arasına girmeden…

Atatürk’ün aziz hatırasıyla kavga etmeden…

Moderniteyi aşağılamadan…

Dinle bağlantılı olmayan (Seküler) yurttaşlarla da…

Bir arada ve barış içinde yaşanabileceğini gösterdikleri için…

Ayrıca bir fırsat:

Olduğuna inanıyorum…

★

Ya DP?..

Sevgili Gültekin Uysal kardeşimi incitmek istemem…

Ancak…

Gerçek şu ki:

Altılı ittifak için olsa da olur…

Olmasa da:

Zarar vermez…

Ama…

★

Bir renk olarak…

Ve…

Vefa duygusuyla ittifaka dahil edildiğini:

Asla unutmamalı…

Farklı mahalle mağdurları

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’dan 28 Şubat açıklaması:

“Mağdur varsa hapiste yatan 14 generaldir…”.

★

Yavuz’un açıklaması kişisel bir görüşten öte…

Gerçekçi bir:

Durum tespiti…

★

Daha önce defalarca yazdım…

Youtube kanalımda söyledim…

★

Emekli Generallerin yeniden yargılanmalarını gerektiren onlarca:

Yeni delil çıktı ortaya…

Emekli generalleri savunan avukatların…

Yeniden yargılanma talep ettiklerinden şüphem yok…

Ama…

★

Yerel Mahkeme bu davanın yeniden görüşülmesini kabul etmiyor olmalı ki:

Kanunların (Hukukun), gereğini yerine getirmiyor…

★

Lütfen not ediniz…

Hukuk kurallarını çiğneyen…

Yasal hak olan yeniden yargılanma talebini kabul etmeyen bu mahkemenin üyeleri:

Gelecekte mutlaka yargılanacak…

Ve:

Mahkum olacaklardır…

★

NOT:

Lütfen bu yorumumu KHK’lılara uygulanan haksızlık, hukuksuzlukla yarıştırmayın…

Zira…

Her türlü riski göze alarak:

KHK’lıların da tahliyelerini en çok isteyen…

Ve…

Gündeme getirenlerden biri olduğumdan eminim…

Bu arada unutmadan…

“Medyada altılı ittifak” diye tanımlandığı için…

Ben de onlardan söz ederken:

“Altılı ittifak” diyorum…

Ancak…

Benim bu “6” partiye yakıştırdığım isim:

“Demokrasi Platformu…”.

Ve…

Bir araya geldikleri ilk günden beri de…

“Demokrasi Platformu” olarak söz ediyorum…

★

Çünkü…

“Altılı” demek (Bana göre) hoş bir isim değil…

Neden mi?..

“Beşli çete” dedikleri müteahhit gurubunu hatırlatıyor da:

Ondan…

Sanatçı filozof

Edebiyat ve resim tarihimizin en güçlü sanatçılarından Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun şiirini:

Okur ve takipçilerimden İbrahim Düz gönderdi…

★

Eskiden yeterdim kendime

Artardım bile

Şimdi ne yapsam nafile!

Ve

Kim demiş “can eksilmez” diye

Bu can tedirgin tende

Can da eskimiş

Ben de…

★

Bir sanatçıyı seviyorsunuz…

Onu takdir ediyorsunuz diye…

Felsefesine de inanmak zorunda değilsiniz…

Nazım’ın dediği gibi:

“Sen elmayı

Seviyorsun diye

Elma da seni

Sevecek

Değil…”.

Bana uymaz…

Canlarım,

Bedri Rahmi’nin, anlatımı şiir olarak güzel…

Ama…

Herkese uymaz…

Kendi kendine yeten…

Canı da…

Teni de:

Eskimeyen çok dostum var…

Çünkü…

★

Onlar sürekli:

Kendilerini yeniliyor…

Haliyle:

İdeolojinin kör çukuruna:

Düşmüyorlar…

★

İbrahim Bey’in bu şiiri bana niçin gönderdiğini ise bilmiyorum…

Ama…

Bu şiir:

Bana da uymaz…

Mutlu azınlık

Yıllık %80 enflasyon yaşanan bir ülkede…

Daha önceden…

Yıllık %12 faizli kredi kullanıp…

Konut…

Otomobil…

Arazi alan az sayıda yurttaşa:

“Mutlu azınlık” denir…

Dünün Tweeti…

Evren Devrim Zelyut

@evrendevrimz

Bir Merkez Bankası tek tek firma arayıp durum iyi değil biraz dolar satın diyorsa o ülkede ekonomi çöküşe doğru gidiyor demektir ve bu gerçeği çıkarı için örten ve makamından, geleceğinden korkup dile getirmeyen de dilsiz şeytandır!

Amaca giden yol…

Kleptokrasi:

“Bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasal veya dini grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması demektir…”.

Yani:

Kleptokrasi:

Hırsızlar rejimidir…

★

Kleptokrasi:

Demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleşmediği ülkelerde görülür…

Ve…

Az gelişmişliğin gerçek nedeni:

Kader…

Coğrafya falan değil…

★

“Sandıktan çıktık” diyerek…

Demokrasiyi…

Amaçlarına ulaşmak için:

“Araç” olarak kullanan…

Bu yolla devleti ele geçirmiş:

Hırsız ailelerdir…

Öfke…

Öfke ve kontrolü üzerine çalışmaları olan yazar Aaron Karmin…

“Öfke Terbiyesi” adıyla yayımlanan kitabının bir yerinde (Sayfa 11) şöyle diyor:

“Öfke, gerçek veya hayali bir tehdit tarafından tetiklenen içgüdüsel duygusal bir tepkidir…”.

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Yani…

Kontrolü imkansız bir duygu değil…