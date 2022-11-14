Altılı Masa’dan terör saldırısına karşı ortak açıklama

Altı siyasi parti genel başkanı, DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Gündemdeki ilk konu, Taksim İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısıydı. Altı siyasi partinin genel başkanı, yaptıkları ortak açıklama ile saldırıyı kınadı.

Yapılan ortak açıklamada; “Teröre geçit vermeyeceğiz… Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz” denildi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin genel başkanları, DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Altılı Masa’nın ilk gündemi; İstanbul İstiklal Caddesi’nde dün 6 yurttaşın yaşamını yitirdiği terör saldırısıydı.

Altı siyasi partinin genel başkanı yaptıkları ortak bir açıklama ile saldırıyı kınadı. Açıklamada, altı lider; saldırıda yaşamını yitiren yurttaşlara “Allah’tan rahmet”, yaralı yurttaşlara da şifa dileklerinde bulundular.

“TERÖRÜ, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ VE TERÖRDEN MEDET UMANLARI LANETLİYORUZ”

Altı siyasi partinin genel başkanının yaptığı ortak açıklama şöyle:

“Dün (13 Kasım 2022) İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık.

Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir.

Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız.” (ANKA)