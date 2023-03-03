Altılı Masa ortak aday konusunda anlaştı

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantının ardından, “28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz” açıklamasını yaptı.

Altı siyasi partinin genel başkanı; Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin son toplantısı için, bugün saat 14.00’te, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Altı genel başkan, toplantı sürerken; ortak bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.”

Saadet Partisi, 6 Mart’taki toplantının saat 14.00’da başlayacağını duyurdu. (ANKA)