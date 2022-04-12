Altılı masa geleceğe ne kadar güven veriyor?..

Millet İttifakı’na Cumhurbaşkanı adayı isimler ortaya atılıyor… Adayın açıklanacağı tarih tartışılıyor…

Bırakın bu işleri!.. Zamanı gelince o isim açıklanır. Herkes de tavrını ona göre belirler…

İşin en sakıncalı ve mayınlı yanını kimse o veya bu sebepten dolayı görmüyor veya göremiyor. Millet İttifakı’ndan yana olanlar belki de görüyorlar da “yıkıcı”, “bölücü” yaftası yemek istemiyorlar.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının altılı masanın ortak kararı ile belirleneceğini söylüyor. Kılıçdaroğlu, hafta sonu yapılan bir söyleşide de Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının, parlamenter demokrasiye geçiş mutabakat metnine imza atan altı parti liderinin oluşturduğu masa tarafından belirleneceğini, bu yönde ortak bir karar aldıklarını belirtti. “Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını açıklamadı. Niye bize ısrarla soruluyor” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, adayın ne zaman açıklanacağı konusunda 6 muhalefet liderinin yeni bir karar aldığını ve şu aşamada isim telaffuz edilmeyeceğini kaydetti.

İşte, sürecin en tehlikeli ve tartışılıp üzerine yoğunlaşılması gereken nokta burası. Kemal Kılıçdaroğlu, yeni AKP hayalleri peşinde koşan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nu diğerleri ile eşitliyor. Bu da toplumun geniş kesimlerinde, AKP’nin ‘A’sını bile bir daha görmek istemeyenlerde tedirginliklere ve şüphelere sebep oluyor. Haksız da değiller!.. Babacan ile Davutoğlu’nun siyasi sicilleri ortada!. Tek tek saymaya gerek de yok… Sütten çıkmış ak kaşık gibi geçmişleri ile ilgili hiçbir öz eleştiri yapmıyorlar. Bir dünya soru işareti ortada. İktidarda koltuklarda oturdukları sürede FETÖ yakınlıkları net olarak bilinen bu ikili, Millet İttifakı’na destek veren kitleleri -en hafif deyimi ile- tedirgin ediyor. Saray iktidarı, namlı FETÖ’cülere hâlâ koltuk dağıtırken, Millet İttifakı’nın tepkileri inandırıcı olacak mı sanıyorsunuz?.. En azından bu yaman çelişki milletin kafasında nasıl yok edilecek?.. Sadece işin bu kısmı ile ilgili geleceğe nasıl güven verilecek?..

Yoksa, hangi FETÖ’cü daha elzem seçeneğine mi zorlanıyoruz!..

Bu tedirginlikler sadece milletin kafasında değil Millet İttifakı’nın paydaşları içinde geçerli herhalde. Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamasının ardından DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın attığı tweeti çok manidar buldum;

“Türk Milleti’nin CbAdayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var;

1) 20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak,

2) Seçilebilirlik,

3) Seçim sonrası 20 yılda Akp tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!”

Peki o zaman soruyorum;

AKP iktidarının Türkiye’yi felakete sürükleyen tüm iç ve dış politikalarında en az Tayyip Erdoğan kadar sorumluluğu olan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu nasıl olacak da Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinde eşit söz hakkına sahip olacak?.. Üstelik iş, sadece Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ile bitecek mi?..

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Millet İttifakı masasına eşit paydaş olarak çöken Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’na her kesimden itiraz var. Her gün konuyla ilgili tepkilerini dile getiren mesajlar, mektuplar, telefonlar alıyorum. Bunlardan –Ege’de işgal edilen Türk adalarına yönelik yılmaz mücadelesi ile tanıdığınız- Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım’dan…

“Ülkenin bugünkü duruma getirilmesinden sorumlu olan, adalarımızı Yunan’a teslim eden, eski AKP’li Babacan ve Davutoğlu, hangi sıfatla cumhurbaşkanı adayını belirleyecek” diye soruyor Ümit Yalım… Bugüne kadar saklı kalan bazı gerçekleri açıkta görünenlerle birlikte faş ediyor. Yalım, şunları söylüyor;

“Ali Babacan’ın, 29 Ağustos 2007 – 2 Mayıs 2009 tarihleri arasındaki Dışişleri Bakanlığı döneminde ilginç olaylar yaşandı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Apakan’ın başkanlığında, 2008’de bakanlıkta yapılan toplantıda, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu, Ege Denizi’nde Türkiye’ye ait olan 200 civarındaki ada, adacık ve kayalıkların Birleşmiş Milletler ve NATO’ya bildirilmesini önerdi. Öneri, Babacan’a iletildi. Ancak, Şişlioğlu’nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı adına yaptığı öneriyi Ali Babacan kabul etmedi. Çünkü, anılan bildirim yapılsaydı adalarımızın bir kısmının Yunan işgali altında olduğu ortaya çıkacaktı.

31 Aralık 2008’de, Yunan askeri helikopterinin Türk Hava Sahası’nı ihlal ederek Aydın Bulamaç Adası’na inmesi üzerine adalarımızın işgali gündeme geldi.

Askeri helikopter ile Aydın Bulamaç Adası’na gelen Yunan Genelkurmay Başkanı Org. Grapsas ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Vulgaris, adadaki Yunan askerlerini ziyaret etti. Genelkurmay Başkanlığı’nın talebine rağmen Babacan, Yunanistan’a nota vermedi.

Söz konusu gelişmeler üzerine, Genelkurmay Karargahı’nda, 2009 yılının başında, bakanlık diplomatları ile yapılan toplantıda, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri işgal altındaki adaların boşaltılmasını önerdi. Dışişleri Bakanlığı diplomatlarına yapılan öneri Babacan’a iletildi. Ancak, bu öneri de Dışişleri Bakanı Babacan tarafından kabul edilmedi.

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Ahmet Davutoğlu’nun, 2 Mayıs 2009 – 28 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki Dışişleri Bakanlığı döneminde, Yunanistan işgal ettiği adalara askeri yığınak yapmaya devam etti. İstanköy Adası’ndan Aydın Bulamaç Adası’na 1 Eylül 2009’da asker taşıyan Yunan askeri helikopteri, Türk Hava Sahasını ihlal etti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Yunanistan’ın adalarımıza askeri yığınak yapmasına seyirci kaldı, Yunanistan’a nota vermedi.

Yunanistan, işgal ettiği Muğla Kalolimnoz Adası’nda, 2011’de askeri üs inşa etmeye başladı. Ekim 2011’de tamamlanan askeri üs, 09 Mart 2012’de, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ziazias tarafından törenle açıldı.

Genelkurmay Başkanlığı 2013’te, adaların Yunan işgali altında olduğunu belirterek AKP Hükümeti’nden sorunun çözülmesini istedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, sorunu iki hafta içinde çözeceğini söyledi ancak çözüm için hiçbir girişimde bulunmadı.

Yunanistan, helikopterin düştüğü Muğla Ardıççık Adası’nı 9 Mart 2016’da işgal etti. Başbakan Davutoğlu, 17. Adamızın işgaline seyirci kaldı Yunanistan’a nota vermedi.”

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.