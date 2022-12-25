Altay’a darbe üstüne darbe

Spor Toto 1’inci Lig’de ilk yarının son maçında deplasmanda Tuzlaspor önünde ilk 10 dakikada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-2 yenik ayrılan Altay, son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçlar ve üzücü haberlerle sarsıldı. Ligde 15’inci haftada tatil edilen olaylı Göztepe derbisinde hükmen mağlup sayıldığını 17’nci haftadaki Denizlispor deplasmanı öncesi öğrenen siyah-beyazlılar, Denizlispor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen son 4 dakikada yediği 2 golle sahadan eli boş ayrıldı.

Bay geçtiği 18’inci haftada 21 puanda kalan İzmir ekibi, devreyi moralli kapatmak için hazırlandığı Tuzla deplasmanı öncesi bu kez Ulusal Kulüp Lisansı şoku yaşadı. Lisans kriterlerini yerine getirememesi nedeniyle 3 puanının silineceğini öğrenen Altay, bu kez Tuzlaspor önünde skor üstünlüğünü koruyamadı.

Ligde son haftalarda kabus görerek şok üstüne şok yaşayan siyah-beyazlıların puanı 18’e düşürülecek. Böylece Altay’ın düşme hattıyla arasında sadece 3 puan fark kalacak.

KALOĞLU: “CENTİLMENCE DAVRANMADILAR”

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Tuzlaspor’un 90’ıncı dakikada attığı son golde rakip futbolcuların centilmence davranmadığını dile getirdi. Genç teknik adam, Efe’nin sakatlık yaşaması nedeniyle Altaylı futbolcuların topu bıraktığını, bu sırada Tuzlaspor’un bir gol daha attığını ifade etti. Ligin en iyi defans yapan takımlarından biri olduklarını ve kendilerine yakışmayan goller yediklerini söyleyen Sinan Kaloğlu, “Cezalı ve hasta oyuncularımız vardı. Üzgünüz. Kendimize göre ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirdik. Hükmen yenilgi ve 3 puan silinmesi gibi elimizde olmayan sebepler nedeniyle zor bir süreçten geçtik” dedi.

(DHA)