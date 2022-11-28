Altay kalecisini yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasındaki Göztepe -Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e köşe gönderiyle saldırıp yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Nihat A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, işlemlerin ardından “kasten yaralama” ve “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununa muhalefet” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.