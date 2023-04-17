Altay Bayındır’dan kötü haber! Ameliyat olacak
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Altay Bayındır’dan kötü haber! Ameliyat olacak

Fenerbahçe Kulübü, kaleci Altay Bayındır’ın bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edileceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle kontrolleri gerçekleştirilen Altay Bayındır’ın, operasyon geçirmesine karar verildiğini bildirdi.

Altay, belindeki ağrılar nedeniyle hafta sonunda oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinde kadroda yer alamamıştı. (AA)

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