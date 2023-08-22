Alt geçitteki aracın üzerine kamyon düştü
Ankara’da, park halindeki kamyon, frenin boşalınca alt geçitten hafif ticari aracın üzerine düştü. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Macaristan Büyükelçiliği’ndeki tadilat çalışması nedeniyle, elçilik önünde park halindeki kamyonun freni hafriyat yüklemeleri sırasında boşaldı. Yokuş aşağı inen kamyon, bulvardan Kuğulu Alt Geçidi’ne düştü. Kamyon, alt geçitte seyir halindeki 06 CBZ 93 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada, hafif ticari araçtaki Saffet Keskin ve Ayşegül Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçiş güzergahında meydana gelen kaza nedeniyle, ulaşım üst yoldan sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaza ve yolcuların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
(DHA)