Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 34 öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
31.10.2022
Eleman Sayısı
34
Başvuru Süresi
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
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