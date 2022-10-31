Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 34 öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Resmî Gazete Yayım Tarihi

31.10.2022

Eleman Sayısı

34

Başvuru Süresi

İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

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