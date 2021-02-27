Almanya’dan Şahin ve Türeci’ye liyakat nişanı

Dünyaya umut olan ve koronavirüse (Kovid-19) karşı Avrupa’da ilk aşıyı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeciye, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından liyakat nişanı verilecek.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında Almanya’da salgına karşı Avrupa’da aşıyı ilk geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verileceği açıklandı.

Açıklama Almanya Cumhurbaşkanlığı’ndan duyuruldu. Almanya Cumhurbaşkanlığı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye yıldızlı büyük liyakat nişanını 19 Martta başkent Berlin’de bulunan Bellevue Sarayı’nda düzenlenecek törenle takdim edeceğini duyurdu. (DHA)