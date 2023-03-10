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Almanya’da kiliseye saldırı: Çok sayıda ölü var

Almanya’nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman medyası Hamburg’un Grossborstel semtindeki Yehova Şahitlerine ait bir kiliseye saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırganla birlikte 7 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Çok sayıda yaralının bulunduğu saldırıyı güvenlik çevrelerinin “öfkeden kaynaklanan” bir saldırı olarak değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Polisin açıklamasında özel bir çevik kuvvet biriminin 3 katlı kilise binasına girdiği esnada bir el silah sesi duyulduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de ölenlerin arasında bulunabileceği kaydedildi. (AA)

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