Almanya’da ilaç sıkıntısı uzun süre daha devam edebilir

Almanya’da pek çok ilaç ta yaşanan tedarik sorunu, ülke genelindeki eczaneleri zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Berlin’de Türklerin yoğun yaşadığı Neukölln ilçesinde görev yapan eczacı Meryem Coşkun, AA muhabirine, ülke genelinde birçok ilaç ta görülen tedarik sıkıntısı na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Coşkun, “Son aylarda, özellikle 3-4 aydır, ilaç temini konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Antibiyotikler, ağrı kesici, ateş düşürücü, çocuk antibiyotikleri ve mide koruyucu gibi ilaç ların temininde büyük sıkıntı mevcut. İlaç kıtlığının uzun süre daha devam edeceğini düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Küresel tedarik zincirindeki olumsuzluklar ve Kovid-19 salgınının, ilaç ham maddesi temininde sorunlara neden olduğunu aktaran Coşkun, “İlaçta ham madde sıkıntısı Almanya’yı çok etkiledi. İlaç yetiştirilemiyor, depolarda da ilaç yok.” dedi.

Coşkun, “Müşteri, ‘5 çocuğum var’ diyor, 5 tane ilaç istiyor. Bu şekildeki talepleri karşılayamıyoruz ancak başkalarının da ilaç temin edebilmesi için bu ilaç ları sınırlı şekilde verebiliyoruz.” diye konuştu.

Mesleğe başladıktan bu yana böyle bir sıkıntıyı yaşamadığını vurgulayan Coşkun, “Bazen olmayan ilac ın muadilini veriyorduk ama şimdi o da yok.” ifadesini kullandı.

Coşkun, Almanya’da ilaç üretiminin artırılması durumunda sorunların çözülebileceğine işaret ederek “Ancak fiyatlar daha da pahalılaşabilir. İnsanlar artık ücrete bile bakmıyor yeter ki ilaç olsun ne bulurlarsa almak istiyorlar. Umuyoruz ki bu sorun yakın zamanda çözülür.” dedi.

Çin ve Hindistan’dan ilaç ların gelmemesi

Almanya’daki ilaç ların yaklaşık yüzde 80’i Çin ve Hindistan gibi ülkelerde üretilen muadil ilaç lardan oluşuyor.

Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü, bulunamayan ilaç ların antibiyotikler, diyabet ve kanser ilaç ları, ağrı kesiciler olduğunu açıklamış, tedarikte yaşanan darboğazın ana nedeni olarak Çin ve Hindistan gibi ülkelerden ilaç ların gelmemesini göstermişti.

Halka, “ecza dolaplarındaki ilaç ları paylaşmaları” çağrısı

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, bazı ilaç ları temin etmekteki darboğaza dikkati çekmiş ve halkı “imece usulüyle birbirine yardım etmeye” çağırmıştı.

Ecza dolaplarındaki kullanılmayan ilaç ların değerlendirilebileceğine dikkati çeken Reinhardt, “Sağlıklıysanız stokta bulunan ilaç ları hasta olanlara vermelisiniz. İlaçlar için bir tür ‘bitpazarı tarzı’ bir oluşuma ihtiyaç var.” ifadelerini kullanmıştı.

İlaç sıkıntısı nın, sağlık sigortalarının daha fazla ödeme yapmasıyla çözülmesi hedefleniyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, özellikle çocukların tedavisinde kullanılan ilaç larda yaşanan sıkıntıyı, sağlık sigortalarının bu ilaç lara daha fazla ödeme yapmasıyla çözmeyi hedefliyor.

Almanya’da patenti olmayan ilaç ların sabit fiyatlarla satıldığını vurgulayan Lauterbach, bu ilaç ların, daha yüksek fiyatlardan satılması için sabit fiyat uygulamasından çıkarmak ve fiyat düzenlemesine gitmek gerektiğine işaret etmişti.