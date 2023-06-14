Almanya, Türkiye’deki vize reddi itiraz sürecini 6 ay askıya aldı

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’den yapılan vize başvurularına ilişkin, “Vizelerin işleme alınma kapasitesini artırmak ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla Çin, Fas ve Türkiye’de bir pilot proje olarak itiraz sürecini askıya alıyoruz. İtiraz, vize başvurusunun reddine yapılan şikayeti ifade etmektedir. İtiraz hakkı, yasal bir zorunluluk değildir, başvuru sahiplerine sağlanan kolaylıktır. Pilot projesi kapsamında, askıya almayla yurt dışı temsilciliklerimizin işleme aldıkları başvuru sayısını artırıp artıramayacağını ve böylelikle tüm seyahat edenlerin bekleme sürelerini azaltıp azaltamayacağını değerlendirmek istiyoruz. Bu durumdan tüm başvuru sahipleri istifade edecektir. Pilot proje altı ay boyunca uygulanacak” açıklamasını yaptı.

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’den yapılan vize başvurularına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“PİLOT PROJE ALTI AY BOYUNCA UYGULANACAK”

“Salgın nedeniyle seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, vize merkezlerimizde Covid-19 öncesi dönemini de aşan vize başvurularında oldukça yüksek bir talep artışı yaşanmaktadır. Bazı bölgelerde vize merkezlerimiz, farklı türlerde yapılan vize başvurularını aynı ölçüde karşılayamamaktadır. Bazı durumlarda bu, başvuru sahiplerinin vize başvurusu için randevu alma sürelerinde uzun bekleme sürelerine neden olmaktadır.

Vizelerin işleme alınma kapasitesini artırmak ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla Çin, Fas ve Türkiye’de bir pilot proje olarak itiraz sürecini askıya alıyoruz. İtiraz, vize başvurusunun reddine yapılan şikayeti ifade etmektedir. İtiraz hakkı, yasal bir zorunluluk değildir, başvuru sahiplerine sağlanan kolaylıktır. Pilot projesi kapsamında, askıya almayla yurt dışı temsilciliklerimizin işleme aldıkları başvuru sayısını artırıp artıramayacağını ve böylelikle tüm seyahat edenlerin bekleme sürelerini azaltıp azaltamayacağını değerlendirmek istiyoruz. Bu durumdan tüm başvuru sahipleri istifade edecektir. Pilot proje altı ay boyunca uygulanacak. Ardından sonuçlar değerlendirilecek. Pilot projenin başarılı olması halinde, uygulamanın diğer vize merkezlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması olasılığını değerlendireceğiz.

Vize başvuruları mevcut yasal temelde aynı şekilde değerlendirilmeye devam edecektir. Gerekli belgelerle vize alma koşulları sağlandığında, her zamanki gibi vize verilmeye devam edilecektir.

“HÂLİHAZIRDA YAPILAN BAŞVURUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI ARTIK ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR”

Pilot projesine katılan vize merkezleri, şu andan itibaren, vize başvurusunun reddedilmesi durumunda başvuru sahiplerine, geçmişteki uygulamadan farklı olarak, reddetme nedenleri hakkında daha ayrıntılı yazılı cevap hazırlayacak. Başvuru sahipleri, yasal olarak belirlenen süre içinde idari mahkemeye başvurma hakkına sahiptir veya yeni bir vize başvurusunda bulunabilir. Hâlihazırda yapılan başvurunun yeniden değerlendirmeye alınması artık öngörülmemektedir.

1 Haziran tarihinden önce vize başvurusunun reddinde itiraz imkanına sahip olunduğunu bildiren cevap yazısı gönderilen başvuru sahipleri, belgede belirtilen süre içinde reddedilen vize başvurusunun yurt dışı temsilciliği tarafından tekrar değerlendirilmesini talep edebilirler.” (ANKA)