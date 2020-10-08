Almanya – Türkiye: 3-3

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Köln’de bulunan RheinEnergie Stadyumu’nda oynanan maçta ay yıldızlıların gollerini 49’uncu dakikada Ozan Tufan, 67’nci dakikada Efecan Karaca ve 90+4’üncü dakikada Kenan Karaman atarken, Almanya’nın golleri ise 45+1’inci dakikada Draxler, 58’inci dakikada Neuhaus ve 81’inci dakikada Waldschmidt’ten geldi.

45+1’inci dakikada Havertz’in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Draxler ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ve topu kaleci Mert Günok’un yanından ağlara yolladı: 1-0.

İlk yarı Almanya’nın 1-0’lık üstünlüğü ile son buldu.

49’uncu dakikada Kaan Ayhan’nın pası ile ceza yayı bölgesinde topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı çektikten sonra sağ ayağının içi ile düzgün bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 1-1.

58’inci dakikada ceza sahasına sokulan Havertz’ın pası ile penaltı noktasında topla buluşan Neuhaus, yerden vuruşu ile fileleri sarstı: 2-1.

67’nci dakikada yaptığı baskı ile Neuhaus’dan topu çalan Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla kaleci Leno’yu avladı ve yeniden maça beraberliği getirdi: 2-2.

81’inci dakikada sol kanattan gelişen Almanya atağında Gosens ortasını penaltı noktasına doğru kesti. Savunmadan seken topu önünde bulan Waldschmidt yaptığı düzgün vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.

87’nci dakikada Kenan Karaman’ın ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı sert vuruş üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+4’üncü dakikada Almanya ceza sahası yayının çevresinde bulunan Cengiz Ünder, ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. Topla buluşan Abdülkadir Ömür, pasını bekletmeden penaltı noktasındaki Kenan Karaman’a aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruş ağları sarstı: 3-3.

Müsabaka 3-3’lük eşitlikle son buldu.