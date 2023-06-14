Almanya Sağlık Bakanı’ndan ilginç grev paylaşımı

Almanya Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbach eczacıların, bürosunun bulunduğu bina önünde toplanarak grev yaptığını duyurdu.

Almanya Federal Sağlık Bakanı Lauterbach, eczacıların grevini şu sözlerle duyurdu;

Ofisimin önünde büyük bir eczacı grevi var. … biz çoğuz, sesimiz daha yüksek çünkü o bizim paramızı çalıyor… diye slogan atıyorlar.

Almanya’da eczacılar, artan maliyetlere ve enflasyona rağmen eczacılara son on yılda herhangi bir ücret ayarlaması yapılmadığı için bugün geniş çaplı bir grev düzenledi. Eczacılar ücret artışı ve daha fazla personel talep ediyor. (DHA)