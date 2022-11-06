Almanya Kürşat’ı konuşuyor: Unuttuğu loto biletiyle zengin oldu

Almanya, Eylül ayında yapılan loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Kürşat’ı konuşuyor… Dortmund’da yaşayan Kürşat, büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra parasıyla ilk ne satın aldığını da açıkladı.

Almanya’nın popüler gazetelerinden Bild, Dortmund kentinde yaşayan 41 yaşındaki Kürşat Y. isimli adamı manşetlerine taşıdı. Gazete, arkadaşları arasında Chico lakabıyla bilinen demir işçisi Kürşat’ın hikayesini detaylarıyla anlattı.

Lotoya katıldığını ve biletini unutan Kürşat, ikramiyenin kendisine isabet ettiğini öğrendikten sonra yaşadıklarını anlattı. Kürşat, “İkramiyeyi kazandığımı öğrenince nefes almakta zorlandım. Sokaklarda çığlık çığlığa koştum ve annemlerin evine gittim. Herkes benim deli olduğumu sandı. Eve gidince ağladım. Anneme, ‘Artık zenginiz’ dedim” ifadesini kullandı.

9.927.511 euro ikramiyenin sahibi olan Kürşat’ın hayatını ise “masal” gibi yorumlayan Bild gazetesi genç adamın lüks akıllı telefon, tasarım kıyafet ve gözlükler giymeye başladığını söyledi.

Dedesi misafir işçi olarak Almanya’da yaşayan ve babası da Almanya’da işçi olan Kürşat’ın 12 yaşında Türkiye’den Almanya’ya gittiği öğrenildi. Dortmund’da yaşayan Kürşat’ın Thyssen isimli markada kepçe operatörü olarak çalıştığı belirtilirken kötü arkadaşlıklar sebebiyle uyuşturucu ve alkol batağına düştüğünü ve borcunun da biriktiğini söyledi.

Daha iyi bir hayat için sürekli loto oynayan Kürşat, son 15 yılda binlerce euro harcadığını da söylerken, “Bazen 1000 bazen 3000 euro kazanıyordum. Genelde kazançtan çok kayıp vardı. Ta ki 24 Eylül 2022, Cumartesi gününe kadar” dedi.

Çekilişten iki gün önce 139 euroluk bilet aldığını söyleyen Kürşat, “Ben çekilişe katıldığımı unutmuştum. Gazetede kazanan kişinin Dortmund’da olduğunu okuyunca hemen bilet bayisine koştum. Fakat beni kandırmasınlar diye biletimin fotoğrafını arkadaşıma attım ve ondan kazanan numaraya bakmasını istedim” dedi.

ERTESİ GÜN İSTİFA ETTİ

Kürşat, “Fotoğrafı attıktan sonra arkadaşım beni aradı ve şaşkınlık içerisindeydi. Görüntülü arama yaptı ve bana şöyle dedi, ‘Kürşat, derin bir nefes al. Sen bir milyoner değilsin, sen multimilyonersin’ dedi” ifadesini kullandı.

Ertesi gün işe gitmediğini ve istifa ettiğini söyleyen Kürşat, “Bir gün çalıştığım fabrikaya gidip herkese veda ettim. Bütün eski iş arkadaşlarıma et lokantasında geçerli yemek fişi verdim” dedi.

EN SEVDİĞİ CAFE’Yİ SATIN ALMIŞ

Milyoner olduğunun öğrenilmesinden sonra herkesin kendisiyle iyi anlaşmaya başladığını söyleyen Kürşat, “Milyonlar beni değiştirmez, ben geldiğim yeri unutmadım” derken elde ettiği para ile neler satın aldığını da söyledi.

Bir Ferrari ve bir Porsche satın aldığını söyleyen Kürşat, kaliteli bir kol saati aldığını da dile getirdi. Kürşat bunları “yatırım” olarak tanımlarken, “En sevdiğim cafe’yi de aldım” dedi.

Kürşat, Bild muhabirine, “Loto milyonerinin halen bekar olduğunu da yazmayı unutma. Bunu sakın unutma” diye de hatırlatma yapmış.