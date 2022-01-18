Almanya Başbakanı: Kuzey Akım-2 projesi durdurulabilir

Avrupa’da tartışmalara yol açan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili Almanya’dan açıklama geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin durdurulabileceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Scholz, “Ukrayna’ya askeri müdahale olursa bunun ağır bir bedeli olacağı açık ve her şey konuşulmalı” dedi.

Ukrayna temaslarının ardından Moskova’yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, ekonomik sonucu ağır olsa bile Almanya’nın temel değerleri korumaya hazır olduğunu ifade etti.

Baerbock, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasını “ciddi bir tehdit” diye niteledi. Alman bakan, “Enerji bir silah olarak kullanılırsa bunun Kuzey Akım-2 boru hattı açısından da sonuçları olur” diye konuştu.

LAVROV: PROJE SİYASET MALZEMESİ YAPILMAMALI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, boru hattı projesinin siyasi tartışmalara malzeme yapılmasının yapıcı bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Baerbock’la ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “Bu projenin siyaset malzemesi haline getirilmesinin zarar verici olduğunu Alman muhataplarımızın dikkatine sunduk” dedi.

Rusya, Ukrayna’yı işgal edeceği iddiasını reddetse de Batı’nın giderek artan baskısıyla karşı karşıya. Bu baskı, halihazırda Avrupa’da tartışmalara yol açan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de artırıyor.

Baltık Denizi’nde Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım-2 boru hattının yapımı eylülde tamamlanmıştı ancak faaliyet için hala Berlin’den ve AB’den onay bekliyor.

Avrupa’da projenin Rus gazına bağımlılığı artıracağı endişesi de boru hattına dair itirazlara yol açıyor.