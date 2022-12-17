Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 
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Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Iğdır’da, 6 ay önceki düğünden sonra alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisi Kazım Al (27), hayatını kaybetti.

Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyünde yaşayan ve Aralık İlçe Devlet Hastanesi’nde güvenlik personeli olarak görev yapan Kazım Al, iddiaya göre, 6 ay önce düğünde arkadaşlarıyla alkol aldı. Al, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Iğdır Devlet Hastanesi’nde alkol zehirlenmesi şüphesiyle yapılan ilk müdahalenin ardından Van’daki hastaneye sevk edilen Al, daha sonra Iğdır’a gönderildi. Son 1 aydır hastanede tedavi altında tutulan Kazım Al, bugün hayatını kaybetti.

(DHA)

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