Alkol cinselliği nasıl etkiler?

Sekste sürekli alkole sığınmak zamanla alkol bağımlılığına yol açarken, cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine de neden olabilir.

Bir şey içmeden de başarılı olur muyum?

SORU:

39 yaşındayım. 10 yıldır evliyim. Eşim­le alkol almadığım zamanlar sertleş­me sorunu yaşarken 1-2 kadeh içince çok rahatlıyorum. Tabii bağımlılıktan da korkuyorum. Alkol almadan da ba­şarılı olabilir miyim? H.D./Adana

CEVAP:

Eşinizle yalnızca alkol aldığınızda seks yapabiliyor olmanız, diğer durumlarda rahat olmadığınızı bir performans kaygısı yaşadığınızı gösteriyor. Herkesin içinde baskılayıcı yasaklayıcı ve sürekli eleş­tirip yargılayan bir iç ses vardır. Birkaç kadeh alkol bu iç sesi susturup psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için faydalı olabilir. Ancak sürekli buna sığınmak ya da alkolü abartmak zamanla hem alkol bağımlılığına yol açabilir, hem de tam tersi bir etki yara­tarak cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine neden olabilir. Alkolle geçici çözümlerle vakit kaybetmek yerine cinsel­likte performans kaygısı yaratan neden­lere odaklanmanız ve yan etkisi olmayan kalıcı çözümler bulmanız daha uygun olur. Cinsel terapi bu konuda yardımcı olabilir.

Geciktirici kremlerle sorun çözülür mü?

SORU:

25 yaşındayım, 2 ay sonra evleneceğim. Hiç cinsel tecrübem olmadı. Evlendikten sonra erken boşalma olmasından ve eşimi mutlu edememekten korkuyorum. Bunun için geciktirici kremler varmış, önerir misiniz? Y.S./ İstanbul

CEVAP:

Her yeni evlenen ya da ilk defa cinsel iliş­kiye giren erkek gibi sizin de evliliğinizin başlarında bir erken boşalma ya da diğer adıyla denetimsiz boşalma sorununuz olacaktır. Bu ilk defa yürümeye başlayan bir çocuğun sık sık düşmesi gibi bir şeydir. Bu duruma takmayıp düzenli ilişkiye devam ettiğinizde zamanla hem cinsel gerilimin azalması hem de cinsel heyeca­nınızı kontrol etmeyi öğrendikçe boşalma denetimi de oluşmaya başlar. Krem ve benzeri çözümler gelip geçici, çoğu zaman işe yaramayan, faydadan çok zarar veren çözümlerdir. Bunlara itibar etmek yerine cinsel bilginizi artırmaya yönelik kitaplar okuyup, filmler seyretmeniz daha fay­dalıdır. Bu arada evlilik öncesi boşalma denetimini kısmen de olsa kazanmak için yavaş ve ritmik bir şekilde kontrollü mas­türbasyon egzersizleri yapabilirsiniz.