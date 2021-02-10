Alkol almadan seks yapamıyorsanız dikkat!

Seks için sürekli alkole sığınmak cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine neden olabilir..

Neden ereksiyon sorunu yaşıyorum?

SORU:

İki yıldır evli bir erkeğim. Alkol almadığım zamanlar cinsel ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Neden böyle oluyor? E.B./ İstanbul

CEVAP:

Bazı erkekler başarısızlık korkusu ve performans kaygısını oldukça yoğun yaşarlar. Böyle durumlarda baskılayıcı, suçlayıcı üst beyini rahatlatan, devre dışı bırakan alkol gibi içecekler yalancı bir rahatlama yaratarak göreceli daha iyi bir cinsellik yaşanmasını sağlayabilir. Ancak sürekli buna sığınmak ya da alkolü abartmak zamanla tam tersi bir etki yaratarak cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine neden olabilir. Alkolle geçici çözümlerle vakit kaybetmek yerine cinsellikte performans kaygısı yaratan nedenlere odaklanmanız ve yan etkisi olmayan kalıcı çözümler bulmanız daha uygun olur. Cinsel terapi bu konuda yardımcı olabilir.

Aramızdaki çatışma nasıl çözülebilir?

SORU:

2 yıldır evliyim. Eşimle evlendiğimizden günden beri her konuda tartışıyoruz, hep kendi istediği yapılsın istiyor, ben kabul etmeyince çatışma çıkıyor. Bu durum cinsel hayatımızı da etkiliyor. Hangi uzmana gitmeliyiz? P.S./ Ankara

CEVAP:

Evlilik ve çift ilişkisi karşılıklı güçler dengesi üzerine kurulur. Ne eşlerden birinin diğerine hükmettiği, ihtiyaçlarını yok saydığı diğerinin de koşulsuz boyu eğdiği bir birliktelik ne de sürekli iktidar ve güç savaşlarının yaşandığı bir ilişkide sağlıklıdır. Sağlıklı bir ilişki eşlerin birbirlerinin güçlü ve zayıf yanlarını bilip kabul ettiği, çatışmak yerine güç birliği ettikleri bir birlikteliktir. Böyle bir ilişkide kazananın olmadığı iktidar savaşları değil paylaşılmış iktidar alanları olur. Buna olgun ilişki denir ve ancak olgun ilişkilerde gerçek ve doyumlu bir cinsellik yaşamak mümkündür. Sizin durumunuzda cinsel terapiyi de bilen bir evlilik çift terapistinden profesyonel destek alarak önce evlilikteki güç çatışmalarını çözmeniz sonra cinsel hayatınızda iyileştirici adımlar atmanız uygun olur.

Kullandığım haplar gerçekten zararlı mı?

SORU:

26 yaşındayım, eşimle biraz erken evlendik ve şimdilik çocuk istemiyoruz. Doğum kontrol haplarının zararlı olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? E.C./ Erzurum

CEVAP:

Güvenli doğum kontrol yöntemlerinin bulunmasıyla birlikte cinsellik algısı değişti. Cinsel yaşamdan haz alma üreme fonksiyonunun önüne geçti. Bununla birlikte cinsel davranışın fizyolojik boyutu üreme fonksiyonuyla bağlantılı olduğu için bunu engelleyen yöntemlerin bazı yan etkileri olabiliyor. Kadınlar özel bir sağlık nedeni olmadığı sürece cinsel olarak aktif oldukları yaştan itibaren menopoza kadar bu hapları kullanabilir. Her yöntemin kendine göre artıları ve eksileri, önemli olan sizin için en uygun olanın belirlenmesidir. Sizin durumunuzda aile hekiminizle konuşarak prezervatif, spiral gibi alternatif doğum kontrol yöntemlerinden birinde karar kılabilirsiniz.