Aliyev’den Paşinyan yorumu: Bizi dinlese rezil olmazdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı katliamının yıl dönümünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Dağlık Karabağ’ın statüsü meselesi artık konuşulmamalı. Azerbaycan olarak Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü açık bir şekilde söylüyoruz” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı katliamının yıl dönümünde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen basın toplantısında yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aliyev, işgal altındaki Azerbaycan topraklarını işgalden kurtararak Hocalı katliamının kurbanlarının intikamını aldıklarını belirtti.

Ermenistan yönetiminin zamanında Azerbaycan’ı dinlemediği için rezil bir duruma düştüğünü vurgulayan Aliyev, “Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. 10 Kasım’da imzalanan anlaşma icra ediliyor, icra edilmelidir. 10 Kasım’da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir. Ermenistan’ın önünde birkaç seçim var. Ama onlar için en uygun seçim 10 Kasım Anlaşmasına uymaktır. Aksi takdirde onlar için daha da ağır durum oluşabilir” dedi.

Aliyev, uzun yıllar boyunca Azerbaycan’a adaletsizlik yapıldığını ve Ermenistan yanlış yapsa bile onların haklı çıkarıldığını söyledi.

Azerbaycan vatandaşlarının Karabağ’a ne zaman yerleşeceği sorusunu cevaplayan Aliyev, “Bu soruyu ben de her gün kendime soruyorum. Kısa zaman içinde vatandaşlarımızın kendi topraklarına gitmesini ben de istiyorum. İlk aşamada Zengilan bölgesinde Akıllı köy projesi yürütülüyor ve yıl sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Büyük şehirle geri dönüş için ise ilk önce şehirlerin planlanması yapılmalı. Altyapı çalışmaları yapılmalı, binalar, okullar, hastaneler yapılmalı. Bunlar da zaman isteyen bir süreç” dedi.

Dağlık Karabağ’ın statüsü

Dağlık Karabağ sorununun bittiğini vurgulayan Aliyev, “Bizim kanaatimiz böyledir. Biz Azerbaycan olarak Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü açık bir şekilde söylüyoruz. Yani Azerbaycan tek başına bu sorunu çözdü. 10 Kasım’da bu sorun çözüldü. Ermenistan ve Ermenistan halkı bu konunun ne kadar az dile getirirsen o kadar iyi olacağını söylemek istiyorum. Dağlık Karabağ’ın statüsü meselesi artık konuşulmamalı. Biz itiraz etmiyoruz. Ermeni nüfusu bizim diğer yerlerimizde de yaşıyor ve herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla statü açısından bugün birisi bu konuyu gündeme getirirse barıştan çok çatışmaya hizmet ettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“‘İskender’ füzesinin fırlatılışını görmedik”

Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın “İskender” füzesi ile ilgili açıklamalarına değinerek, “İskender füzesinin fırlatıldığını görmedik. Dolayısıyla bu açıklama yapıldığında dün yine ilgilendik ama hayır görmedik. Halk arasında söylenen boş bir sözdür” dedi.

“Türk-Rus Ortak Merkezi”

Aliyev, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Rusya-Türkiye Gözlem Merkezi’nin faaliyetlerine gelince, bunun 10 Kasım’da imzalanan bir açıklamaya da yansıdığını söyleyebilirim. Rus-Türk Gözlem Merkezi olacağı belirtilmedi. Ancak bu anlaşma üzerinde anlaştığımızda bunu belirtmiştik. Azerbaycan, bütün masrafları karşılayarak Ağdam’ın Marzili köyü yakınlarında Gözlem Merkezini kurdu. Tüm koşullar oluşturulmuştur. Bildiğiniz gibi İzleme Merkezi faaliyet göstermektedir ve ana amacı, bu çatışma bölgesinde herhangi bir çatışmayı önlemek için insansız hava araçlarının kullanılması da dahil olmak üzere savaş sonrası dönemi izlemek. Bu Gözlem Merkezi’nin savaş sonrası dönem için çok önemli bir araç olacağını düşünüyorum.”

“Türkiye’nin desteği”

“Türkiye savaşın ilk günlerinden beri desteğini göstermiştir. Türkiye Azerbaycan’ın haklı işine olan desteğini gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı ilk günden beri desteğini açık bir şekilde göstermiştir” diyen Aliyev, Türkiye’nin tutumunun sorunun çözülmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

“Hocalı’da birlikte yaşamak”

Aliyev, şu ifadeleri kullandı: “Azerbaycan’da çeşitli halkların temsilcileri bir aile gibi yaşıyor. Çeşitli ülkelerde Ermenilerle Azerbaycanlılar birlikte yaşadığı örnekler var. Bu süre isteyen bir süreç olacak. Bunun başka bir yolu yoktur. Ermenistan tarafı da bunu anlamalı. Biz hiçbir zaman Hocalı katliamını unutmayacağız. Hem kurbanların yakınları hem de Azerbaycan halkı olarak. Savaşın yaralarını sarmak için vakit lazım. Bunu anlıyoruz. Hiç kimseye acele ettirmiyoruz. İstediğimize ulaşmamız için sabırlı olmalıyız. Gereken bütün adımları zamanında atmalıyız.”

Yabancı askerler

Amaçlarının Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak olduğunu belirten Aliyev, “Bunu başardık. Askeri bir zafer kazandık. Biz bu toprakları müzakere ve görüşmelerle değil askeri yollarla kurtardık. Savaşarak, kan dökerek, şehitler vererek. Adaleti yerine getirdik. Şehitlerimizin kanını aldık. Savaş alanında düşmandan intikam aldık. Barış güçlerine gelince, Azerbaycan topraklarındaki faaliyetleri geçicidir. Bu askerler özel bir görevde. Bu askeri üs anlamına gelmez. Rus barışı koruma güçleri burada barışı koruma görevi yürütüyor. Bence iyi gidiyorlar. Zaman zaman bazı sorunlar ortaya çıkar. Ancak genel olarak, Rus barışı koruma güçlerinin çalışmaları tatmin edici olarak kabul edilebilir” ifadelerini kullandı.

(İHA)