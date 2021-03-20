Aliyev Nevruz ateşini Şuşa’da yaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ’ın incisi Şuşa’da baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı’nın ateşini yaktı. Aliyev, “28 yıl sonra Nevruz Bayramını Şuşa’da, Cıdır Ovası’nda kutluyoruz” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’ın incisi Şuşa’da Nevruz ateşini yaktı. Eşi Mehriban Aliyeva ve kızı Arzu Aliyeva ile birlikte Cıdır Ovası’na gelen Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan halkının Nevruz Bayramı nedeniyle tebrik ederek bayramı Cıdır Ovası’nda kutladıklarını ifade etti.

Bu durumun tarihi bir olay olduğunu belirten Aliyev, “2014 yılından beri her yıl Azerbaycan halkını tebrik ederken her defasında kendi topraklarımıza döneceğimizi söylüyordum. Her zaman Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağlayacağımızı, Nevruz Bayramını işgalden kurtardıktan sonra Karabağ’da kutlayacağımızı söylüyordum ve o gün geldi. Biz Nevruz Bayramı’nı kadim şehir, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da kutluyoruz. Bu tarihi bir olaydır, bu büyük bir sevinçtir” diye konuştu.

Aliyev, “Şuşa seneler boyunca Azerbaycan halkının ruhunu koruyabildi, bizi bekliyordu ve biz de geldik. Savaş sırasında şehitler verdik. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabır versin. Kan dökerek Şuşa’yı kurtardık, Şuşa için ciddi savaşlar oldu. İşgalcilerin kalıntıları Laçın koridoru boyunca dağıldı ve Şuşa savaşlarında yüzlerce, belki de binlerce işgalci yok edildi” dedi.