Ali Sürmeli’den iyi haber geldi: Yoğun bakımdan çıktı!

İstanbul’da beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınan oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı.

Oyuncu Ali Sürmeli, 27 Eylül pazar günü kusma ve hıçkırık şikayetiyle gelen ve yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı.

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Hastamız 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik. Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli’nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek” denildi.