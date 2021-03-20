Ali Sunal sevenlerini çok korkuttu: Tedavim bitti

Koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iyileştiğini söyledi.

Yeni anne olan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan abisi Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı.

Instagram hesabından son durumunu açıkladı

Hastaneye kaldırılan Ali Sunal, Instagram hesabından yaptığı açıklamada taburcu olduğunu söyledi.

‘İlgilenen herkese teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim’

Sunal, “Herkese merhaba. Tedavim bitti. İyiyim, eve çıktım. İlgilenen herkese teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim” dedi.