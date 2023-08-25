Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kazada ağır yaralandı

Yunanistan’da tatilde olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı.

Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum’a getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul’da özel bir hastaneye sevk edildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı’nın aynı özel hastaneye getirileceği öğrenildi.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Esas Holding’ten yapılan yazılı açıklamada “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir” ifadeleri.

YUNANİSTAN’DA YEREL BASIN: 7 YARALI

Yunanistan’da yerel basında çıkan habere göre, gece yarısından kısa süre önce Leros ile Leipsos arasındaki deniz bölgesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu 7 kişi yaralandığı, ağır yaralanan 2 kişinin Leros Hastanesi’nde ameliyata alındığı ve yaralıların Türk vatandaşı olduğu belirtildi. (DHA)