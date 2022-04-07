Ali Rıza Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Beşiktaş’ta 14 Kasım 2018’de iş insanı Ali Rıza Gültekin’in öldürülmesine ilişkin 3’ü tutuklu toplam 26 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, bir sanığa müebbet iki sanığa ise 10ar yıl hapis cezası verdi. Mahkeme bazı sanıklara 5 ay ile 10 ay arasında değişen oranlarda ceza verirken, diğer sanıkların ise beraatlarına hükmetti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada sanık avukatları savunmalarını yaptı. Tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanıkların avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını istedi.

BİR SANIĞA MÜEBBET 2 SANIĞA İSE 10AR YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sergen Gülere “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ve “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan 1 yıl hapis ile 30 gün adli para cezasına çarptırdı. Tutuklu sanıklar Mehmet Barışer ve Baran Barışer ise “Kasten öldürmeye yardım” suçundan 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Heyet, sanıklar Mehmet Barışer, Tolga Temiz, Ömer Faruk Polatın “Verileri hukuka aykırı olarak ele verme veya ele geçirme” suçundan 1er yıl 8er ay hapis cezasına karar verdi. Sanıklar Hikmet Gökçe, Ferhan Keklikin “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama” suçundan 10 ay hapis cezası ve 3 bin 320 lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Recep Eren ve Hülya Sağdıçın “Suçluyu kayırma” suçundan 5 ay hapis cezası, sanık Metin Temur için ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 ay hapis cezasına karar verdi.

Heyet, sanıklar Vasfi Unutmaz ve Mehmet Barışer hakkında “Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit” suçundan şikayet süresi içinde olmadığından kamu davasının düşürülmesine hükmetti. Mahkeme, firari sanıklar Rıdvan Doğan, Mustafa Barışerin yapılan tüm aramalara rağmen henüz yakalanmalarının mümkün olmadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Heyet, sanık polis memuru Mehmet Savaş S.nin “görevi kötüye kullanma” suçundan beraatına hükmetti. Mahkeme, tüm sanıkların “Örgüt üyeliği” suçundan beraatlarına karar verdi. Heyet, sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Gülerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, diğer sanıkların ise üzerlerine atılı suçlardan beraatlarına hükmetti.

İDDİANAME

İddianamede, kamuoyunda Barışerler grubu olarak bilinen Mehmet Barışer’in liderliğini yaptığı suç örgütünün, kumarhane işletmeciliği ve tefecilik başta olmak üzere aralarında alacak verecek problemleri olan şahısların arasında arabuluculuk yaptıkları, uzlaşma sağlanmadığı durumlarda temsil ettikleri tarafın alacağının temini ya da borcunun ödenmemesi konusunda baskı, tehdit ve şiddet kullanarak tarafları caydırarak kendi lehlerine sonuç aldıkları, tefecilik ve kumar faaliyetleri ile özellikli iş adamları üzerinde olumsuz ekonomik sonuçlar doğmasına yol açtıkları öne sürüldü. 14 Kasım 2018 günü, saat 22.20’da Beşiktaş’ta Manolya Apartmanı içerisinde Ali Rıza Gültekin’in örgüt liderinin talimatıyla örgüt mensupları tarafından öldürüldüğü belirtildi. Sanık Mehmet Barışer’in alacak verecek meselesi dolayısıyla talimatı ve azmettirmesi sonrasında sanıklar Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler, Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer tarafından tasarlamak suretiyle öldürme olayını gerçekleştirdikleri ve geldikleri araçla kaçtıkları belirtildi. (DHA)