Ali Koç’un hayali gerçek oluyor!

Fenerbahçe, cumhuriyetin 100. yıl dönümünde en büyük hayaline kavuşuyor. Başkan Ali Koç’un katkılarıyla Samandıra’da 100 dönümlük arazi için imzalar atıldı. 2023’e yetişmesi beklenen dev yerleşkede A Takım ile altyaş grupları bir araya gelecek.

Fenerbahçe’de dev tesis hayali gerçeğe dönüyor. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin yakınlarında 100 dönümlük arazi için imzaları attı.

Fenerbahçe’nin futbol takımlarının tamamı bu tesislerde toplanacak. A Takım, Can Bartu’dan taşınıp bu alanda 10-11 yaş grubundan itibaren tüm altyaş kategorileriyle aynı tesislerde yer alacak. Hedef, Real Madrid gibi dünya deviyle aynı yapıya ulaşmak.



Dereağzı Tesisleri

2023’TE BİTMESİ BEKLENİYOR

Projede ilk etapta en az 6 antrenman sahası yapılacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, boks, atletizm, voleybol gibi tüm olimpik branşlara hizmet verecek. Genç futbolcularla yapılan imza töreninde araziyle ilgili ilk müjdeyi alan Başkan Ali Koç ve yönetimi, kulübün geleceği olarak gördüğü, Avrupa’da da parmakla gösterilecek olan Futbol Akademi Projesi’ni Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirmeyi hedefliyor.



Samandıra Can Bartu Tesisleri

ALİ KOÇ: DNA’MIZA DÖNELİM



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, KKTC’ye ziyarette bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi’nde bir panele katılan Koç, “Başka statlara, bilhassa ana rakiplere gittiğimizde eskiden olduğu gibi bize homojen bir yaklaşım var. Resmen stat üstümüze çöküyor. Bizde ise kakafoni var. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun, eski halimize, eski DNA’mıza dönmemiz lazım” dedi.