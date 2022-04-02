Ali Koç: Bu kez turnayı gözünden vuracağız

Fenerbahçe Başkanı “En iyi teknik direktörü getirseniz de yerden yere vurulacak. Türkiye’de yabancı hoca olmak çok zor. Ama bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı ümit ediyorum” dedi.

Fenerbahçe’de önümüzdeki sezon teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim belirsizliğini korurken takımı Joachim Löw’e emanet etmesi beklenen Ali Koç, Alman hocayı işaret etti. Koç’un bazı kulüp üyeleriyle yaptığı sohbet toplantısında söylediklerine ulaşan SÖZCÜ’nün edindiğini bilgiye göre Kanarya’nın patronu, kendi dönemiyle ilgili özeleştiride bulunarak “4 yılda şampiyon olmamız gerekirdi” dedi. “Avrupa’da ziyaretlerimiz oldu. 2-3 aday üzerinde gidiyoruz geliyoruz. Süreç 2 aydır devam ediyor” ifadelerini kullanan Koç şöyle devam etti:

5 MİLYON €’YU AŞAN MALİYET

“Görüştüğümüz teknik direktörlerin maliyeti ekonomik gücümüze göre ağır olacak. Ama her biri dünya çapında isimler. 3-4 hafta iyi futbol oynuyoruz. ‘Bu teknik direktör kalsın, dışarıdan hoca getirmeye gerek yok’ yorumları yapılıyor. En iyi teknik direktörü getirseniz de Türkiye’de yerden yere vurulacak. Türkiye’de yabancı hoca olmak çok zor. Ama bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı ümit ediyorum.” Yardımcıları ile birlikte maliyeti 5 milyon Euro’yu aşan Löw ile el sıkışan Koç’un, Galatasaray derbisi sonrası Alman hocayı açıklaması bekleniyor.

TİCARETİ BIRAK FUTBOLA BAK

F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan ile bu hafta sonunda bir araya gelmesi bekleniyor. İki futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki kaderini belirleyecek toplantı, önümüzdeki haftaya da sarkabilir. Dünyaca ünlü gurbetçi yıldızı daha önce ticari ilişkileri bırakması ve sadece futbola odaklanması için uyaran Koç’un aynı çağrısını yinelemesi bekleniyor. Koç, futbolcular ve İsmail Kartal ile yapacağı görüşmelerin ardından af konusunda karar verecek.