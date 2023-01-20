Ali Babacan’ın Baykar için söyledikleri

Canlarım…

Liberal ekonomilerin diğer iki adı:

Risk ekonomisi…

Ve…

Rekabet ekonomisidir…

★

Bir ekonomide:

Risk yoksa…

Haklı rekabet yoksa…

O ekonominin:

“Liberal” olduğu söylenemez…

★

Liberal ekonominin kurucu babası Ahlâk Profesörü Adam Smith o nedenle:

Tekelciliğin…

Kartellerin…

Tröstlerin…

Yani haksız rekabetin:

Kanunlarla engellenmesini önermişti…

★

Yıllardır:

Özel sektör-Kamu ortaklığında yapılan:

Köprülere…

Otoyollara…

Hastanelere…

Ve benzeri yatırımlara (Bunları devlet tek başına yapsaydı “harcama” diyecektik) karşı olmadığımı yazıyor, söylüyorum…

★

Yani…

Bunların yapılmasını:

Doğru buluyorum…

Ama…

★

Piyasa ekonomisi uygulandığı iddia olunan bir ülkede…

Bu yatırımların sahiplerine:

Gelir garantisi verilmesine…

Ve…

Rekabet ortamı yaratılmayışına:

İtiraz ediyorum…

★

Gelir garantisi:

Risk ekonomisini…

Yarışmanın olmayışı (Rekabetsizlik) ise:

Rekabet ekonomisini öldürür…

★

Şimdi lütfen dikkat…

Ali Babacan:

Liberal Demokrat bir siyasetçi…

Yani…

Risk ekonomisinden…

Ve…

Rekabet ekonomisinden yana…

★

O halde soruyorum:

İktisadî görüşleri liberal olan bir politikacı devlet insanının:

“Devletin tüm imkânları Baykar’a yağdırılıyor. Para akıyor para. Rekabet yok” demesinden daha doğal ne olabilir?..

★

Hem:

“İnsanların kendi yaşam ve giyim tarzlarını seçme özgürlüğü var” diyeceksiniz…

Ama hem de:

İktisadî ve siyasî konulardaki görüşlerini ifade eden Ali Babacan’a saldırıp:

Hakaret edeceksiniz…

★

Demokrasi sadece giyim ve yaşam tarzı özgürlüğü değil ki…

Demokrasi aynı zamanda:

Kişinin düşündüklerini özgürce ifade edebildiği bir rejim…

★

Yani canlarım…

Domates, biber, et, peynir, saman, otomobil, seramik ve binlerce ürün çeşidi ithalâtına izin veren…

Ama…

SİHA – İHA ithalâtına…

Ve…

Baykar’dan başka şirketlerin de aynı ürünleri üretmesine lisans vermeyen iktidarın…

“Başörtüsüne özgürlük” istemeye:

Hakkı olamaz…

Göze alır mı?

AKP Genel Başkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı şapkasıyla:

18 Haziran seçimlerinin:

14 mayısta yapılacağını açıkladı…

★

Anayasa 116’ya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın:

Erken seçim kararı alabileceğini artık hepimiz biliyoruz…

Ama…

Bir şey daha biliyoruz:

Erken seçim kararını 2. döneminde alan cumhurbaşkanı…

Yapılacak seçimde:

Aday olamıyor…

★

“Erdoğan YSK’yı kafaya alır/almıştır…

YSK kararlarına itiraz da edilemeyeceğine göre:

Aday olur…” demek…

Anayasayı delebilecek kadar anayasa düşmanı olanlarla…

Aynı fikirde olmak:

Demektir…

★

Kaldı ki…

Erdoğan…

Kazanamadığı takdirde milletvekili olamayacağını bilmez mi?..

Ve…

Cumhurbaşkanlığı döneminden önceki süreçle ilgili suçlamalarda dokunulmazlığı da olmayacağı için:

(Meselâ Akbil) Yargılanacağını görmez mi?..

★

Peki…

Sizce…

Kaybetme ihtimali…

Kazanma ihtimalinden çok daha yüksek olan Erdoğan:

Bu riski göze alır mı?..

Değişim

14 Mayıs 1950 seçimlerinde DP 59 ilin tüm milletvekillerini çıkarırken…

CHP’nin seçim kazandığı 8 il ise şunlardı:

Bingöl…

Bitlis…

Hakkâri…

Hatay…

Kars…

Malatya

Sinop…

Trabzon…

★

Bugün CHP bu illerden sadece (Şimdilik):

Hatay ve Sinop’ta var…

★

Peki…

Bu ne demek mi?..

Söyleyeyim:

Değişim…

★

NOT:

Hakkari’deki oyların tamamı CHP’ye verilmişti…

Yorumunuzu alayım

İnsanî ve iktisadî gelişmişliklerini gerçekleştirmiş…

Dünyanın en yüksek refah seviyesine sahip iki ülkesi:

İsveç ve Finlandiya bile sonunda…

NATO üyesi olabilmek için:

Çırpınırken…

★

Bizim:

Siyasal İslâmcıların…

Milliyetçilerin…

Ve…

Solcuların:

NATO’dan çıkmak isteyişlerini:

Nasıl yorumlarsınız?..

Hoşuma gitti

Sevgili kardeşim Can Ataklı, geçen gün sizlerle paylaştığım:

“Bektaşi ve şarap” fıkrasını hatırlattıktan sonra…

Dünkü köşesinde:

Fıkrayı güncellemiş…

★

Vatandaşın önüne iki aday koymuşlar ve sormuşlar “Hangisini seçersin?” diye.

Vatandaş birinci adayı zaten tanıyor, bir iki soru sormuş ve tereddüt etmeden “Ötekini seçerim” demiş.

“Diğerine soru bile sormadın, nasıl seçtin?” demişler.

O da tıpkı Bektaşi gibi vermiş cevabı.

★

Bu güncelleme çok hoşuma gitti…

Çok güldüm…

Allah da seni güldürsün Can…

Gözlerinden öperim…

Oysa

Altılı Masa’nın:

Sedat Peker’e…

Sürgündeki gazetecilere…

Ve…

KHK’lılara bakışı:

İktidar partileri…

Ve…

İktidar medyasıyla:

Aynı…

★

Oysa…

Milletçe soyulduğumuzu…

Yargının tek kişiye bağlandığını…

Ve…

Pek çok antidemokratik uygulama…

Ve hırsızlığı:

Onlardan öğrendik…

Onlardan öğreniyoruz.

Alınsa alınsa

Haber:

İzmir’de yapılacak Halkapınar-Otogar metrosu için Erdoğan’ın 2023’te ayırdığı bütçe 3.000 (yazıyla üç bin) lira…

★

Bu parayla…

Erdoğan’ın ayakkabılarının…

Bir teki bile:

Alınamaz…

★

Alınsa alınsa…

İzmirlilerden:

İntikam alınır…

Dünün tweeti

Snykya

@Snykya_1907

“Başörtüsü nedeniyle Amerika’da okumak zorunda kaldık” diye böğüren Siyasal İslamcılar, neden Afganistan, Arabistan, Pakistan’da okumak zorunda kalmıyorsunuz …?

Günün sorusu

EbruCelik

@eylulcelik0609

Birisi bana kendi ülkesinde Zeytin ağaçlarını kesip

Tunus’tan Zeytinyağı ithal etmenin mantığını açıklasın.

Yeter!..

Erdoğan cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanır…

Seçimleri erkene alır…

Ve…

Anayasayı delik deşik ederek kendisi de aday olursa…

★

Ve bir de:

Seçimler 14 Mayıs’ta yapılırsa…

Not edin:

Erdoğan tamamen biter…

Çünkü…

★

14 Mayıs 1950 öncesi CHP iktidarı neyse…

Bugünkü AKP+MHP+VP iktidarı da odur…

★

O seçimlerde Millet…

12 yıl süren tek parti iktidarına:

“Yeter söz milletindir” demişti…

★

73 yıl sonra yapılacak 14 Mayıs seçimlerinde ise:

Tek parti/Tek Adam iktidarına:

“Yeter söz milletindir” diyecek…