Ali Babacan: Seçim zamanı ile ilgili herkes anayasa uymak zorunda

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa hükümleri çok açık. Kimse hukukun üstünde değil. Mesele seçimler ve seçimlerin zamanı ise anayasaya herkes uymak zorundadır dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep’e geldi. Gaziantep’te basın toplantısı düzenleyen Babacan, depremden etkilenen tüm illeri ziyaret ettiklerini ifade etti.

Afetten dolayı acılı olduklarını belirten Babacan, ilk günden beri ülkenin dört bir köşesinden gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, kamu görevlilerinin sahada canını dişine takıp çalıştığını anlattı. Dünyanın dört bir yanından gelen kurtarma ekiplerine de teşekkür eden Babacan, Çok acılıyız. İçimiz yanıyor. Kahroluyoruz. Bir baba olarak, bir evlat olarak, bir eş olarak; tek tek dinlediğim hikayelerle, tanık olduğum acılarla kahroluyorum. Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. 6 Şubattan bu yana ciğerimiz yanıyor. Hala enkaz başında sevdiklerine kavuşmayı bekleyen kardeşlerim var. Hala yerin altındaki eşine, kardeşine, annesine, babasına, akrabasına ulaşmaya çalışan dostlarım var. Anlatmaya kelimeler yetmiyor. Sözler anlamını yitirdi. Kalp sızısı kaldı şurada. Bugün itibariyle bu büyük felaketin üzerinden 11 gün geçti. İlk günden beri ülkemizin dört bir köşesinden gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, kamu görevlileri sahada canını dişine takıp çalışıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen kurtarma ekipleri de öyle. Herkes karınca misali bu büyük enkazın bir ucundan tutup kaldırmaya çalışıyor. Bu çabanın, bu çalışmanın bir parçası olan herkese minnet ve şükran doluyum. Huzurlarınızda bir kere daha kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Girildikten sonra da ancak yakınlarının cansız bedenlerine ulaşabildi ve biliyor musunuz? En zoru, kendi elleriyle son görevini yerine getirdi. Öyle bir şey oldu ki arkadaşlar, yıkım istisna olacakken, yıkım her yerde. Beştepeden başka hiçbir kurumun önemi kalmadı. Biz, yaşamı tanımayan, vatandaşının canını enkaz altında kendi kaderine terk eden bu anlayışı reddediyoruz. Biz, bu karda kışta, yerle bir olmuş şehirlere gerekli araçları gönderemeyen bu anlayışı reddediyoruz. Biz, yerin altında kalanlara, yakınlarının duası dışında hiçbir şey bırakmayan bu anlayışı reddediyoruz. Biz yaşatan devlet diyoruz. Milletine hizmetkar devlet istiyoruz. Rahmetli Erbakanın tabiriyle garson devlet istiyoruz ifadelerini kullandı.

SEÇİM ZAMANI İÇİN HERKES ANAYASAYA UYMAK ZORUNDA

6’lı Masa olarak, çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Babacan yarın bir toplantı yapacaklarını ve bu toplantıda hem deprem yardımları hem de genel istişare yapacaklarını vurguladı. Seçim ile ilgili de anayasaya herkesin uymak zorunda olduğunu anlatan Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz şu andaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yanlış olduğunu söylüyoruz. Güçler ayrılığının şart olduğunu biliyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunduğumuz hep ifade etmiştik. Ehliyet liyakat gerekiyor demiştik. 6lı masa çalışmaları ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Yarın saat 14te bir toplantı yapacağız. Gece geç saatlere kadar yollardayız. Toplantıya katılacağız. Her parti ayrı ayrı çalışmalar yaptı ve yardım organizasyonları vardı. Hem bunları değerlendireceğiz. Hem bir istişare yapacağız. Bülent Arınç’ın açıklanmasını iktidar sahiplenmedi. Ama ne zamandı günler sonraydı. Bizimle alakası yok dediler. Yok ise, 1 saat sonra açıklasaydınız. Tepkiyi gördükten sonra mı geri attılar diye aklımıza geliyor doğrusu anayasa hükümleri çok açık kimse hukukun üstünde değil. Mesele seçimler ise seçimlerin zamanı ise anayasaya herkes uymak zorundadır.”

(DHA)