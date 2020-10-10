Ali Babacan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu… Hangisi değişti?..

Ah şu siyaset!..

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Doğal olarak Ankara, ittifak sorusuna kilitlenmişti. Genel Başkanlar, zaman ve zeminin gereği renk vermediler, açık etmediler ama ittifaka da kapı kapatmadılar. Görüntülerden ve samimi ifadelerden anlaşılan o ki, taraflar arasında muhabbet zirve yapmıştı. Zaten daha ilk günden net bir ittifak açıklaması beklemek de safdillik olur. Isındıra ısındıra, sindirile sindirile olur bu işler!.. Yoksa şiddetli hazımsızlık yapar!..

“Ah şu siyaset!” diye iç çekmemin sebebine gelince; aklıma geçmiş yıllar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ali Babacan’a yönelttiği sert eleştiriler. Bir zamanlar yerden yere vururdu, Ali Babacan’ı Kemal Kılıçdaroğlu. Minik bir arşiv taraması yaptım. Ta o yıllardan kalan sadece 2 haberi sizler için seçtim;

Tarih: 30 Mayıs 2005…

-”Babacan’ın istifa etmesi lazım”

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ı Brüksel’de yaptığı “Türkiye’de sadece gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluk da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor” açıklamasını eleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Dışişleri Bakanı’nın, Türkiye’yi Batılılara şikayet ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama olmayan bir konuda şikayet ediyor. Sayın Babacan, bu söylemiyle açıkça Türkiye’de şeriat devleti kurmak istediklerini ama bunun önünde engeller olduğunu söylemek istiyor.

Eğer gerçekten de laik, demokratik, sosyal hukuk devletinde görev yaptığını sanıyorsa, Anayasa’nın 2. maddesine açıkça aykırı davranıyor. O görevi süratle bırakması lazım. Sayın Babacan’ın istifa etmesi lazım”

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Tarih: 4 Eylül 2014…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sefer Genel Başkan sıfatı ile Ali Babacan’a veryansın ediyor;

– CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ali Babacan’ı ağır bir dille eleştirerek “Güvenmek hata, piyasalar kendisine yüksek faiz yüzünden güveniyor” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi’ne konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan hakkındaki “olumlu” imajın yanıltıcı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmesi şöyle; “AKP kabinesinde güvenilir isim yok. Yanlış da buradan başlıyor zaten. Güvenilir, dürüst bir isim olsa o kadar yolsuzluktan sonra itiraz eder ve kabinede görev almazdı. Ses çıkarılmaması tüm bu yolsuzlukların ortağı olunduğunu gösterir.”

Kılıçdaroğlu, iç ve dış piyasalarda Babacan hakkındaki “olumlu” imajın yanıltıcı olduğunu belirterek bu algının gerekçesini şöyle izah etti: “Babacan’a piyasalar neden güveniyor sanıyorsunuz? Yüksek faiz yüzünden. Çünkü sıcak paraya daha yüksek faiz getirisi sağlıyor. Yurt içinde yaratılan tüm katma değeri faiz olarak dışarı aktarıyor. Bütün Cumhuriyet hükümetleri döneminde ne kadar faiz ödenmiş? Bir ona baksınlar. Bir de Babacan’ın yönetimde olduğu döneme baksınlar. Bunları yan yana koyunca tablo kendini gösteriyor zaten. Yarın kurultayda da bunu örnekleriyle anlatacağım zaten.”

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“Şeriatçı” Ali Babacan… “Güvenilmez” Ali Babacan… “Yolsuzlukların ortağı” Ali Babacan…

Ali Babacan aynı Ali Babacan… Kemal Kılıçdaroğlu aynı Kemal Kılıçdaroğlu…

Peki dünden bugüne değişen ne?.. Ali Babacan, Abdullah Gül abisi için AKP’den koptu, parti kurdu… Başka?..

Abdullah Gül’ün beyninin yarısı Fehmi Koru da önceki gün gerçekleşen görüşmenin ardından güzellemeler yapmış. “CHP’nin ağzı dini söyleme uyum sağladıkça AK Parti zorlanmaya başladı” diye köşe yazısına başlayıp, “Türkiye değişiyor. Bu arada, AK Parti değişti, CHP de değişiyor. Farklı bir döneme doğru yol alıyoruz” diye sonlandırmış.

Farklı bir dönem?..

Evet, süratle farklı bir döneme doru gidiyoruz…

Önümüzdeki haftadan itibaren Millet İttifakı’nın bileşenleri arasında tartışma yaratabilecek yeni görüşme ve gelişmelere hazırlıklı olun.

Ancaak!.. Siyaseti yakından takip edenler için ıskalanan veya bilinçli bir şekilde pas geçilen bir hususu tekrar dikkatlere sunacağım;

Tarih; 7 Eylül 2020.

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli;

“Cumhur İttifakı’nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu amaç doğrultusunda sonuna kadar çalışacak, milletimizin tertemiz iradesinden ilhamını alarak gereğini şimdiden tam ve eksiksiz şekilde ifa edecektir.”

Neden?… Devlet Bahçeli, ta 3 yıl öncesinden bu ilanı yaptı?..

Sizce derinlerine inilmesi gereken ve derinlemesine tartışılması gereken bir soru değil mi?..

Bayram da değildi seyran da değildi!..

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-Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.