Ali Babacan, Erdoğan’a ‘faiz’ ile ilgili sözlerini hatırlattı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Anlamadı, anlamıyor. Seçimden önce ‘faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir’ diyor, seçimden sonra iki kez faiz artırıyor. Erdoğan Merkez Bankası’ndan elini çekmedikçe, Merkez Bankası tam bağımsız çalışmadıkça enflasyon düş-me-ye-cek” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,5’a çıkardı. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir” dediği, 21 Nisan 2023 tarihli videosunu paylaşan Babacan, videoya şu notu düştü:

“Anlamadı, anlamıyor. Seçimden önce “faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir” diyor, seçimden sonra iki kez faiz artırıyor. Erdoğan Merkez Bankası’ndan elini çekmedikçe, Merkez Bankası tam bağımsız çalışmadıkça enflasyon düş-me-ye-cek.”

(ANKA)