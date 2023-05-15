Ali Babacan: Büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz
Haberler Gündem

Ali Babacan: Büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sandık başındaki arkadaşlarım: Son ana dek sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından seçmenlerden sandığa sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

“HEP BERABER BÜYÜK BİR DEMOKRASİ HİKAYESİ YAZIYORUZ”

Babacan paylaşımında şunları belirtti:

“Millet iradesinin net şekilde sonuçlara yansıması için tüm kadrolarımızla beraber sahadayız. Sandık başındaki arkadaşlarım: Son ana dek sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz. İlgili kurumlara da sesleniyorum: Vatandaşlarımızın doğru haber alma hakkını geciktirmeyin.”

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İmamoğlu ve Yavaş ıslak imzalı sonuçları paylaştı

İmamoğlu ve Yavaş ıslak imzalı sonuçları paylaştı

Sinan Oğan: Terör örgütü ile arasına mesafe koymayan bize gelmesin

Sinan Oğan: Terör örgütü ile arasına mesafe koymayan bize gelmesin

Erdoğan Ankara’ya gitti

Erdoğan Ankara’ya gitti

Ali Babacan: Büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz
Gündem