Aleyna Tilki ‘saplantılı hayran’ şokunun ardından evini değiştirdi

Aleyna Tilki, ailesiyle beraber yaşadığı siteye giren saplantılı hayranı yüzünden başka bir eve taşındığını açıkladı. Genç şarkıcı Twitter sayfasına şöyle yazdı: “Bu beni rahatsız edenler; evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra. Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım.”

‘Uzi’ lakabıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşayan Aleyna Tilki, geçen haftalarda saplantılı bir hayranı yüzünden zor günler geçirmişti.

Aleyna Tilki’nin yaşadığı siteye tellerden atlayıp giren Muhammed Erkam A., komşulara şarkıcının dairesini sormuştu. Komşulardan biri güvenliği arayıp durumu bildirirken Muhammed Erkam A., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Muhammed Erkam A., İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki’nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

“EN BÜYÜK CEZAYI TALEP EDİYORUM!”

Yaşadığı kabusu sosyal medyada paylaşan Tilki, “Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna, kapı numarasına kadar öğrenip, kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum!” şeklinde konuşmuştu.

“HESAPLAŞMAK İSTEYEN BANA YAZSIN”

Yaşananların ardından Aleyna Tilki, çareyi evini değiştirmekle buldu. Tilki, ailesiyle yaşadığı siteden ayrılarak başka bir siteye yerleşti.

Genç şarkıcı, haberi ise sosyal medyadan duyurdu: “Bu beni rahatsız edenler! Evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!”