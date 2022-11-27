Aleyna Nur Gökçe toprağa verildi
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Aleyna Nur Gökçe toprağa verildi

Esenyurt’ta otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra hayatını kaybeden 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe’nin cenazesi toprağa verildi.

Gökçe için Mevlana Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi, Yeni Büyükçekmece Mezarlığına defnedildi.
Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım’da trafiğe kapalı alanda evine doğru yürürken D-100 kara yolu yan yoldan Beylikdüzü istikametine giden otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, Gökçe ise tedavi gördüğü hastanede 18 günün sonunda yaşamını yitirmişti. (AA)

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Aleyna Nur Gökçe toprağa verildi
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