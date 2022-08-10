Alexis Sanchez, Marsilya’da

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, Alexis Sanchez’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray ve bir çok kulübün transfer listesinde olan Şilili futbolcu Alexis Sanchez, Olimpik Marsilya ile anlaştı. Fransız ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Alexis Sanchez ile prensipte anlaşıldı. Kariyerinde 17 kupa kazanan 143 kez Şili milli takımında forma giyen oyuncu, sağlık kontrolünün ardından önümüzdeki bir kaç saat içinde sözleşme imzalayacak” ifadelerine yer verildi.

Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter gibi büyük kulüplerde forma giyen ve başarılarla dolu kariyere sahip olan 33 yaşındaki hücum oyuncusu kariyerine Fransa’da devam edecek. (İHA)