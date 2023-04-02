Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi uzmanı alıyor
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi uzmanı alıyor

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi tarafından yayımlanan ilana göre Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi uzman alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirtilen pozisyon için sınav yapılarak 40 sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacaktır.

Giriş sınavı başvuruları 31.03.2023 Cuma saat 09.00’da başlayıp 14.04.2023 Cuma saat 18.00’de sona erecektir.

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