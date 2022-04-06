Alev alev yanan ekonomi…

Canlarım…

Soner Yalçın’ın en başarılı kitaplarından birinin adı şöyle:

“Galat-ı Meşhur/Doğru Bildiğimiz Yanlışlar…”.

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Bu yazımda…

Ekonomide doğru bildiğimiz yanlışlardan birini…

İktisat bilgimin yettiği kadar anlatmaya çalışacağım…

Her türlü uzman itirazı kabulümdür…

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Öncelikle artık şunu öğrenelim:

“Enflasyon” asla “hayat pahalılığı” demek değildir…

Enflasyon, bir ekonomide fiyatlar genel ortalamasının yükselmesi…

Hayat pahalılığı ise…

Aynı ülkede:

Gelirin satın alma gücünün azalmasıdır…

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Hiç enflasyon olmayan bir ülkede…

Gelirler düşürülürse…

Bu, hayatın pahalandığına işaret eder…

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Biz yine de olaya enflasyon…

Yani:

Fiyatlar genel ortalamasının yükseldiği penceresinden bakalım…

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Meselâ…

Bir ekonomide aylık %10 enflasyon var…

Ve fakat…

Gelirler de o ay %10 artmışsa…

Bir ay öncesine göre:

Hayat pahalanmış değildir…

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Ama…

Aylık %10 enflasyon gerçekleşen bir ülkede…

Gelirler %12 artmışsa: Hayat:

Bir ay öncesine göre:

%2 ucuzlamış…

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Gelirler %2 düşmüşse:

Hayat bir ay öncesine göre:

%2 pahalanmıştır…

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Ya enflasyon aylık %10 artmış…

Buna karşılık:

Gelirler sabit kalmışsa?..

Yani Türkiye’de olduğu gibiyse…

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O zaman o ülkede: Sabit gelirliler için hayat felâkete dönüşmüş…

Mutfaklar:

“Alev alev yanıyor” demektir…

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Halkı (Enflasyon değil) hayat pahalılığı altında ezdirmemek için:

Ne yapmak lâzım?..

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Ortodoks ekonomistlerin…

Ve…

Egoist patronlarla…

Bencil hesapçı iktidar sahiplerini çok öfkelendireceğimi bile bile:

Önerimi yazıyorum:

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Lütfen “YA EŞELMOBİL YA DÖVİZE ENDEKS…” başlığı altında yayımlanan yazımı okuyunuz…

YA EŞELMOBİL YA DÖVİZE ENDEKS…

Canlarım…

Türkiye’yi yönetenler…

Maaş ve ücretleriyle geçinenler için hemen ve acilen:

Ya…

Eşelmobil sisteme geçecek…

Yani, maaşlar her ay:

Enflasyon oranında arttırılacak…

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Ya da…

300 bin kişinin nakit varlıklarını korumak için uygulanan KKMH modeli…

Sabit gelir ve ücretle yaşamaya çalışanlar için de:

Uygulanacak…

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Yani:

Maaş ve ücretler her ay sonunda:

Merkez Bankası’nın…

KKMH’ları için açıkladığı kur üzerinden hesaplanarak ödenecek…

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Bu daha çok “dolarizasyon” demek değil mi?..

Evet ama…

Madem 300 bin kişinin nakit TL varlığını…

Hem de fakir milletin sırtına yıkarak koruyorsun…

O halde…

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Asıl korunması gereken sabit ve dar gelirlileri de:

Yine milletin ödediği vergilerle koruyacaksın…

SAGP ŞARKI İSMİ DEĞİL Kİ…

İktidar Partisi sözcüleri pahalılığa bahane bulmak…

Enflasyonun:

“Yakıcı ve yıkıcı” etkisini önemsizleştirmek için sıkı sık: “Satın Alma Gücü Paritesi” diye bir iktisadi kavramdan söz ediyorlar…

★

Demek istiyorlar ki:

“Evet enflasyon oluyor ama bütün dünyada oluyor…”.

Sonra da…

ABD’de enflasyonun kaç kat arttığını…

Ya da Almanya’da sıfır enflasyonun nasıl olup da 8’e çıktığını:

Örnek gösteriyorlar…

★

“Ve” diyorlar…

“Bizim halkımızın satın alma gücü paritesi yüksek…”.

★

Bu ne demek?..

Türkçe’den Türkçe’ye tercüme edeyim:

“Almanya’da benzinin litresi 1.84 Euro, yani yaklaşık 30 Türk lira, bizde ise 21 lira… Yani 1.30 Euro…”.

★

Bu savunma doğru mu?..

Rakamlar doğru ama…

Savunma yanlış…

Neden mi?..

“YALANLAR GERÇEĞİ DÖVEBİLİR Mİ?..” başlığı altında yayımlanan yazımı okuyun lütfen…

★

NOT:

Yunanca da:

“Se agapo” yazılıp “sagopo” diye okunan bir şarkı vardır da…

O nedenle öyle dedim…

Türkçe anlamı:

“Seni seviyorum” demektir…

BENİM DOĞRUM BANA…

Eşelmobil sistemini önerdiğim için:

Her türlü eleştiri kabulümdür…

Hatta:

Küfür ve hakaret bile…

Ama:

★

İftira olmasın…

★

Bir de:

“Yanlış” düşündüğüm söylenmesin…

Çünkü…

KORKUSUZ’daki bu köşede…

Ve…

Youtube kanalımda:

Kendi doğrularımı paylaşıyorum…

★

Kısaca:

Sizin doğrunuz size…

Benim doğrum bana…

YALANLAR GERÇEĞİ DÖVEBİLİR Mİ?..

Almanya’da asgari ücret 1620 Euro…

1 litre benzin ise 1.84 Euro…

Yani:

Bir Alman vatandaşı bir aylık asgari ücreti ile:

880 litre benzin alabiliyor…

★

Türkiye’de asgari ücret 4250 TL…

1 litre benzin 21 TL…

Demek ki…

Türkiye’de asgari ücretli bir yurttaş aylık maaşı ile:

200 litre benzin alabiliyor…

★

Türkiye’de benzinin litresi 4.25 olsaydı…

Bizim asgari ücret alan bir yurttaşımız…

Bir aylık maaşıyla 1000 litre alabilecekti…

Ve işte o zaman iktidar sözcüleri:

“Bizim SAGP’miz Avrupa ülkelerinden yüksek” diyebilecekti…

★

Sözümün özü…

Ortalıkta politik yalanlar dönüyor…

Ancak…

Hiçbir yalan…

Hiçbir gerçeğin üzerini örtemediği için…

“Bizim SAGP’miz Avrupa ülkelerinden yüksek” yalanı da…

Boşluğu dövüyor…

NASIL EMİN OLACAĞIZ?..

Kızılay Başkanı yeni projeyi açıkladı: “Zekâtlar vergiden düşecek, zor durumdaki üretici zekâtla ayağa kalkacak…”

★

İyi fikir…

Gerçi…

“Paket ekonomisi”:

Tutmadı…

★

“Şükür ekonomisi”:

Tutmadı…

★

“Sabır ekonomisi”:

Tutmadı…

★

Tamam…

Kabul…

Bir de “zekât ekonomisi” denensin…

★

Ama be arkadaş…

Toplanacak paranın:

Okçulara, b.kçulara falan gitmeyeceğinden:

Nasıl emin olunacak?