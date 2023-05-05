Aldığı otomobilin sahibi, para hesaba geçmedi diyerek darbetti

Van’ın Erciş ilçesinden Diyarbakır’a gelerek, satın almak istediği otomobil için anlaştığı 1 milyon 150 bin TL’yi satıcı C.Y.’nin isteği üzerine, ilanda adı geçen H.A.’nın banka hesabına gönderen Müslim Çalış (45), paranın hesabına aktarılmadığını ileri süren C.Y. ve 2 arkadaşı tarafından darp ve gasbedildi. Darp raporu alarak şikayetçi olan Müslim Çalışın kaşına 7 dikiş atılırken, polis, şüphelileri ve otomobili kısa sürede buldu. C.A. ve diğer 2 kişi gözaltına alınarak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Otomobil ise, yediemin otoparkına çekildi.

Olay, 2 Mayısta Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana geldi. Van’ın Erciş ilçesinden Diyarbakır’da satışa konulan bir otomobili almak isteyen Müslim Çalış, kente gelerek C.Y. ile görüştü. Taraflar Ergani ilçesinde 1 milyon 150 bin TL’ye anlaştı. Otomobil, ekspertize götürüldükten sonra noterde ruhsatı C.Y.’nin akrabası Ş.Y. adına olan aracın satış işlemi tamamlandı.

Çalış, noterde C.Y.’nin verdiği ve otomobilin ilanını veren H.A. adına kayıtlı olan IBAN numarasına 1 milyon 145 bin TL gönderip, 5 bin TL’yi de nakit olarak verdi. Birlikte otomobile binen taraflardan C.Y. bir süre sonra, paranın hesaba geçmediğini iddia ederek, bir kez daha para istedi. Çalış, banka hesabını göstererek, verilen hesap numarasına paranın gittiğini gösterdi. Buna rağmen C.Y. para istemeye devam etti.

Dolandırılacağını anlayan Çalış, polis merkezine gitmek için C.Y. otomobilin içindeyken, Diyarbakır kent merkezine doğru yola çıktı. Müslim Çalış, Diyarbakırın girişinde C.Y. ile yaşadığı tartışmanın ardından otomobili durdurdu. O sırada bir başka araç otomobilin yanında durdu. Araçtan inen 2 kişi ile birlikte C.Y., Çalışı darbetti. Ardından, bir miktar parasını ve cüzdanını alarak, Çalışın satın aldığı otomobili de götürerek kaçtılar.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp raporu alarak şikayetçi olan Çalışın kaşına 7 dikiş atılırken, polis şüphelileri ve otomobilleri kısa sürede buldu. C.Y. ve diğer şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Otomobil de yediemine bırakıldı.

PARAM VE OTOMOBİLİM GİTTİ

Mağdur edildiğini söyleyen Müslim Çalış, satın aldığı otomobille beraber parasının da gittiğini belirterek, “Fiyatı konuştuk, otomobilde sıkıntı olmadığını söyledi. Van’dan çıkıp Diyarbakır’a geldim. Bana Ergani ilçesine gelmemi söylediler, oraya gittim. Beni karşıladılar, otomobili alıp ekspertize götürdük. Herhangi bir sorun çıkmadı. Notere geçtik ve orada fiyatta anlaştık. Bana bir banka hesap numarası verdiler. Ben de parayı hesaplarına yatırdım. Noter huzurunda satışını yaptık, bize sordular, Alacak verecek var mı? diye, her iki tarafta Sorunumuz yoktur diye imzaladık. Plakalarımı değiştirdim. Beraber yaptık. Evime dönmek istedim, konuştuğum kişi Gidemezsin dedi. Paranın hesabına geçmediğini söyledi. Ona Ben senin attığın hesaba attım dedim. Niyetinin kötü olduğunu anladım. Oradan bir polis noktasına gitmek istedim. Erganiyi bilmediğim için Diyarbakır’ın girişine geldim. O da arabada oturdu inmedi. O sırada başkalarıyla konuşuyor ve mesajlaşıyor. Kent merkezine yaklaştığımızda arabayı Erganiye sürmemi istedi. Ben gitmedim, direksiyonu çevirdi. Sağa çekip durdum aşağıya indim aileme haber verecektim. O sırada bir araç yanaştı. O arabadan 2 kişi daha indi. Otomobildeki kişiyle beraber 3 kişi beni gasbetti. Halim bu şekilde artık kime güveneceğim? Noterde satışımı almışım, paramı ödemişim. Benim şu girdiğim hale bakın. Beni şehrin merkezinde bu şekilde gasbettiler. Cüzdanım, anahtarım, bir miktar param ve arabamı alıp gittiler. Esnaf, polise haber verdi. Hastaneye götürdüler, sonra ifade verdim. Ne yazık ki bunu yapan kişilerin ifadeleri alındı ve serbest bırakıldı. Şu an dolaşıyorlar. Bu haldeyim mağdur olmuşum. Param ve otomobilim gitti diye” konuştu. (DHA)