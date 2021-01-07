Aldattığı iddiasıyla eşini yaralayan şahıstan ilginç tahliye talebi

Kocaeli’de kendisini kardeşi ile aldattığı iddiasıyla eşini pompalı tüfekle yaralayan şahıs, yargılandığı davada “Annem felç durumdadır, babam başka suçtan ceza evindedir” diyerek tahliyesini istedi.

Olay, 24 Aralık 2018 tarihinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sümer Sokak’ta bulunan spor salonunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz K.’yi sokak ortasında pompalı tüfekle kovalamaya başladıktan sonra bir spor salonu bahçesinde ayağından yaraladı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sami K. hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde eşini kasten öldürmeye teşebbüsten açılan dava görülmeye devam edildi. Duruşmaya sanık Sami K., SEGBİS aracılığı ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu bulunmasının kendisini mağdur ettiğini söyleyen ve tahliyesini isteyen Sami K., “Annem felç durumdadır. Ablam anneme bakmaktadır. Babam da başka suçtan ceza evindedir. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluk halinin devamına ve duruşmayı ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. (İHA)