Aldatan erkeğin cinsel yaşamı nasıl olur?

Eşlerini aldatan erkeklerin çoğunda kendini yeni partnere kanıtlama endişesiyle “cinsel performans anksiyetesi” yaşanır

Neden böyle bir sorun yaşıyorum?

SORU:

Eşimle evlilik dışı ilişkimin ortaya çık­ması üzerine ayrılmaya karar verdik. Şimdi kısa süreli günü birlik ilişkilerim oluyor ama bu ilişkilerde sertleşme sorunu yaşıyorum. Bunun boşanmamla bir ilgisi olabilir mi? R.S./ Bursa

CEVAP:

Erkekler çoğunlukla, cinsel tatminsizlik, cinsel hayatını renklendirme ya da cinsel fantezilerini gerçekleştirme gibi nedenlerle eşlerini aldatırlar. Bununla birlikte yaşanan­larda atılan taş ürkütülen kurbağaya değmez ve sonu hüsranla biter. Evlilikteki sıkıntıları ve cinsel sorunları yaşanan ilişki içerisinde çözmeye çalışmak her zaman daha kolaydır. Erkekler boşanmayla birlikte çok zengin bir cinsel yaşamları olacağı yanılsaması­na kapılır. Boşanmanın erkeklerin cinsel yaşamlarına yansımaları olumsuz olabilir. Aldatma nedeniyle yaşanan pişmanlık ve suçluluk duyguları, stres ile yeni partnere karşı hissedilen heyecan erken boşalma, sertleşme problemleri, orgazm olamama gibi cinsel sorunları da beraberinde geti­rebilir. Sizin durumunuzda cinselliği değil, duygusal paylaşım ve güveni öne çıkaraca­ğınız ilişkilere yönelmeniz daha işlevsel bir cinsellik yaşamanızı kolaylaştıracaktır.

Orgazm sorunu için ne yapılabilir?

SORU:

29 yaşında evli bir erkeğim. Bir yıldır evliyim. Ne yapsam eşim ilişki sırasında orgazm olamıyor. Bu durum beni de germeye ve ondan uzaklaştırmaya başladı. Eşimin orgazm olabilmesi için ne yapmalıyım? S.D./Kayseri

CEVAP:

Kadınlarda orgazm sorunu sanıldığından çok daha fazladır. Birçok kadın orgazmın ne olduğunu bilmiyor. Çünkü erkeklerdeki gibi meni üretimi ve doğal bir boşalma yoktur. Kadınlarda çocukluktan itibaren cinselliğin ayıp ve tehlikeli bir şey olarak işlendiğinden cinsel bir haz aldıklarında kendilerini yasak ve yanlış bir şey yaptıkları duygusu vardır. Buda ilişkide kendini bırakmayı, haz almayı engeller. Kadın cinselliğiyle ilgili yapılan araş­tırmalar da kendi bedeniyle barışık, cinselliğe olumlu bakan, geçmişinde cinsel travmaları olmayan, erotik fanteziler kurabilen, yenilik­lere açık ve erotizm yaratabilen kadınların cinsel ilişkide çok daha kolay uyarıldıkları ve orgazm olabildiklerini gösteriyor. Ayrıca erkeğin cinsel becerisi, tutkusu ve baştan çıkarıcılığı da kadın orgazmını kolaylaştırıyor.

İlaç kullanırsam faydası olur mu?

SORU:

Bir süredir sertleşme sorunu yaşıyorum. Sorunu paylaştığım bir yakın arkadaşım bu iş için ilaç kullanırsam hiç bir şey kal­mayacağını söyledi. Bu ilaçlar sertleşmeyi nasıl etkiliyor, önerir misiniz? E.D./ Konya

CEVAP:

Bu tür ilaçlar damarları genişletip kan basıncını artırarak sertleşmeyi ve sertliği sürdürmeyi kolaylaştırabilir. Bununla birlik­te bir ilaç almakla hiçbir sorun çözülmez. Çünkü cinsel istek ve uyarılma biyolojik, psikolojik, çevresel ve eşin ya da partnerin özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Genel sağ­lık durumunuz bilinmeden sorunun nedenle­ri anlaşılmadan doğru bile tedavi yapılamaz. İlacın etki edebilmesi için cinselliğe zaman ayırmanız, eş ya da partnerinizle erotik paylaşımlar içinde olmanız gerekir. Bu tür ilaçlar da diğer ilaçlar gibi bir takım kimya­sallar içeri ve yan etkileri vardır. Bu nedenle mutlaka doktor denetiminde kullanılmalıdır.