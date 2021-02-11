Alanyaspor ders verdi

Üç gün öncesine gidiyorum, Fenerbahçe derbisi… Rekabetin yaşı 100 yılı geçmiş… Deplasmanda oynuyorsun, 1-0 galip geliyorsun ve bütün taraftarlarını mutlu ediyorsun. Helal olsun. Ancak, oyun 0-0’ken Muslera’nın yaptığı 2 net kurtarış Galatasaray’ın galibiyetini sağladı. Peki bu mu Galatasaray, bu mu Fatih Terim’in takımı?

Alanyaspor, gerçekten mükemmele yakın oynadı. Kısa, uzun toplar, birebir, kanat akını, tek paslarla rakip kaleyi rahatsız etme… Yani futbolun içinde olması gereken her şeyi bize izlettiler, bravo hepsine.

Aslında her yazımda tekrar ediyorum ama bıkmadan devam edeceğim: Galatasaray, kalecisine neden bu kadar çok pas atıyor? İlerideki futbolcuların hareketliliğini sağlayıp önlerine atılacak toplar veya tek paslarla ceza sahasına gidilecek pozisyonlar neden yok? Rakipler Galatasaray’ı çözdü. Üzerine fazla gitmiyorlar. Bütün oyuncularını pasifize edecek yakınlıkta durarak orta saha ile forvet arasındaki paslaşmaları engelliyorlar ve kendi ceza sahalarını iyi savunuyorlar. Fatih Hoca ve ekibinin alınan bu önleme karşı bir şey üretememesi gerçekten çok üzücü.

Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç’tan oluşan orta saha hattı dün beceriksiz, takıma faydasız ve ne yaptığını bilmez bir yapıdaydı. Sonuç ortada.

Belin ağrıdığın zaman aşağı da hükmedemiyorsun, yukarı da.