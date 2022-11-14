Alacak meselesi nedeniyle kaçırılan kişi kurtarıldı; 10 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde alacak meselesi nedeniyle kaçırılıp, ailesinden 500 bin lira istenen kişi, Gebze’de polisin bir eve düzenlediği baskınla kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 10’u tutuklandı.

Çayırova ilçesinde geçen hafta çarşamba günü kaçırılan bir kişinin ailesi, polis merkezine başvurarak, kendilerini telefonla arayan kişilerin 500 bin lira para istediğini, ödeme yapılmaması durumunda bu kişiyi öldüreceklerini söylediklerini belirtti. Polis alacak meselesi nedeniyle kaçırıldığı tespit edilen kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Cuma günü Gebze ilçesi Ovacık Mahallesindeki bir eve operasyon düzenleyen polis, kaçırılan kişiyi kurtarıp, 4 kişiyi gözaltına aldı. Kocaeli ve İstanbul’da devam eden operasyonlarla gözaltı sayısı 11 oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklandı, diğer kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)